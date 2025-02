Quem é Friedrich Merz, o líder conservador que caminha para ser novo chanceler da Alemanha

BBC Líder da direita moderada quebrou um tabu ao aceitar apoio da AfD, partido anti-imigração de direita radical Com o resultado das pesquisas de boca de urna, Friedrich Merz — líder da União Democrata Cristã (CDU) — está pronto para se tornar o próximo chanceler da Alemanha. A projeção é que seu partido ganhe cerca de 29% dos votos. A questão agora é com quem ele pode formar uma coalizão.

Descrito por seus apoiadores como um antídoto para a crise de confiança na Europa, Merz, de 69 anos, é um rosto conhecido da velha guarda de seu partido.

Politicamente, ele nunca pareceu estimulante. Ainda assim, ele promete dar à Alemanha uma liderança mais forte e enfrentar muitos dos problemas de seu país em quatro anos. Sua tentativa explosiva no mês passado de endurecer as regras de migração com o apoio de votos da extrema-direita no parlamento revelou um homem disposto a arriscar ao quebrar um grande tabu. Também marcou mais uma clara ruptura com a postura mais centrista da CDU sob o comando de sua antiga rival Angela Merkel.

Embora Merz não tenha conseguido mudar a lei, ele lançou uma bomba em uma campanha eleitoral desencadeada pelo colapso do governo do chanceler Olaf Scholz no final do ano passado. Notoriamente marginalizado por Merkel antes de ela se tornar chanceler, ele chegou a abandonar o parlamento por uma série de empregos corporativos lucrativos e chegou a se considerado uma figura do passado. Mas agora ele parece pronto para conquistar o emprego que cobiçou por tanto tempo.

AFP Merz é casado com Charlotte, uma juíza, há mais de 40 anos Uma jornada tortuosa Em 23 de janeiro, um mês antes das eleições federais antecipadas na Alemanha, pessoas se reuniram em um dos hotéis cinco estrelas de Berlim para ouvir Merz fazer um discurso sobre política externa. O burburinho em torno do salão do Hotel de Rome não era exatamente eletrizante, mas estava muito diferente de 20 anos antes, quando sua carreira política parecia ter chegado ao fim. Merz também é um piloto licenciado, que foi criticado em 2022 por voar para a ilha de Sylt, no norte da Alemanha, em seu avião particular para o casamento do colega político Christian Lindner.