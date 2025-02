3 desafios que a economia da Alemanha enfrenta e por que a eleição deste domingo é crucial para que o país se reinvente

REUTERS/Fabrizio Bensch Eleitora alemã vota neste domingo, em Berlim Com as urnas abertas até as 18h (14h no horário de Brasília), a Alemanha escolhe neste domingo (23/2) um novo governo, em um momento crítico. Com sua economia estancada, um contexto internacional cada vez mais hostil devido às mudanças da política externa americana no governo Donald Trump e o auge da direita radical no país, questionando alguns dos consensos que sustentaram seu modelo político nas últimas décadas, os alemães comparecem às urnas com a clara sensação de que o país precisa de mudanças profundas e urgentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As pesquisas indicam que a força política mais votada será a União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), com o candidato Friedrich Merz, seguida pela ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), de Alice Weidel, que pode obter os melhores resultados eleitorais da sua história.

O Partido Social Democrata (SPD), do atual chanceler Olaf Scholz, deve cair para a terceira posição, segundo as pesquisas. A causa seria o desgaste causado pelos enfrentamentos e pela divisão sofrida no seu governo de coalizão com os liberais e ecologistas. A grande incógnita que se apresenta nas pesquisas é se Merz será capaz de formar um governo suficientemente estável para realizar as reformas necessárias. O país foi, durante décadas, um exemplo de sucesso e liderança na Europa, mas seu modelo econômico e seu papel global, agora, parecem estar se partindo. Mas como a Alemanha chegou a esta encruzilhada?

1. O desafio do retorno de Trump à Casa Branca Getty Images O democrata-cristão Friedrich Merz (dir.) aparece nas pesquisas como o candidato com maior intenção de votos para as eleições alemãs. À esquerda, o candidato do Partido Verde, Robert Habeck A volta de Donald Trump à presidência americana trouxe mudanças radicais para a política externa dos Estados Unidos. Estas mudanças obrigaram a Alemanha e os demais membros europeus da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a repensar rapidamente suas posições. Trump é muito crítico com seus aliados europeus. Ele os acusa de não gastarem o suficiente com a defesa e de abusar da proteção militar dos Estados Unidos há décadas. Há um mês no poder, o presidente americano fez tremer o solo que sustentava a Alemanha, com sua decisão de iniciar negociações sobre a Ucrânia diretamente com a Rússia de Vladimir Putin, excluindo os aliados europeus.

Trump também deixou claro que nem a Alemanha, nem os demais países da União Europeia podem contar com a garantia de que os Estados Unidos irão acudir em sua ajuda, no caso de ataques ao seu território. O vice-presidente americano, J. D. Vance, discursou em Munique, na Alemanha, no dia 14 de fevereiro. Ele lançou duros ataques aos líderes europeus e causou perplexidade entre os alemães. O ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, qualificou o discurso de "inaceitável". Getty Images Trump acusa a Alemanha e seus aliados europeus de não investir o suficiente na defesa Karl-Heinz Kamp, da Academia Federal Alemã para Políticas de Segurança, declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) que "o modelo segundo o qual os americanos forneciam a segurança - com a Alemanha podendo se dedicar a crescer e prosperar - terminou" com o segundo mandato de Donald Trump.