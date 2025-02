Israel diz que corpo entregue por Hamas não é de Shiri Bibas, mãe das crianças sequestradas em 7 de outubro

George Wright - BBC News and Mallory Moench - BBC News

George Wright - BBC News and Mallory Moench - BBC News Autor

Na quinta-feira, foram devolvidos os corpos de quatro reféns sequestrados pelo Hamas e que morreram no cativeiro: duas crianças pequenas, um homem idoso e uma mulher.

PA Media Shiri Bibas foi sequestrada junto com seus dois filhos durante os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023

Acreditava-se que o comboio de Gaza, que chegou a um centro forense em Tel Aviv para exames de DNA e procedimentos de autópsia, trazia os corpos de Shiri Bibas, de 32 anos, seus filhos Ariel e Kfir, de cinco e dois anos quatro anos e nove meses, respectivamente, e do ativista pacifista Oded Lifshitz, de 84 anos — todos do kibutz Nir Oz.

O grupo disse à agência de notícias Reuters que investigaria o envio dos restos mortais errados para Israel e reafirmou que a mãe e as crianças foram mortas em um bombardeio israelense.

Um porta-voz do Hamas, Ismail al-Thwabta, afirmou na plataforma X, nesta sexta-feira (21/02), que os restos mortais de Shiri teriam sido misturados aos de outros corpos sob os escombros de uma estrutura atingida por um bombardeio israelense.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram as identidades de três dos corpos, mas disseram que o quarto corpo não era de Shiri ou de algum outro refém. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de "colocar o corpo de uma mulher de Gaza em um caixão".

Israel exigiu que o Hamas devolvesse Shiri, junto com os outros reféns que ainda permanecem em Gaza.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou: "Agiremos com determinação para trazer Shiri de volta para casa, junto com todos os nossos reféns — vivos ou mortos — e garantir que o Hamas pague o preço total por esta cruel e vil violação do acordo".

As IDF publicaram na plataforma X que, "durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo adicional recebido não era o de Shiri Bibas e não correspondia a nenhum outro refém. Trata-se de um corpo anônimo e não identificado".

"Essa é uma violação gravíssima por parte da organização terrorista Hamas, que estava obrigada, pelo acordo, a devolver quatro reféns falecidos. Exigimos que o Hamas traga Shiri de volta, junto com todos os nossos reféns", acrescentou o comunicado.