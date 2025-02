A seita vegana que foi fundada por ex-estagiária da Nasa e é investigada por 6 assassinatos nos EUA

Um grupo americano semelhante a uma seita, conhecido como Zizians, foi associado a uma série de assassinatos nos Estados Unidos, o que levou a várias prisões. Mas, afinal, quem são as pessoas por trás deste grupo, e em que elas acreditam?

Jack Lasota, de 34 anos, que supostamente lidera um grupo com algumas dezenas de seguidores, conhecido como Zizians, foi presa no domingo (16/2) ao lado de Michelle Zajko, 32 anos, e Daniel Blank, 26 anos, sob acusações que incluem invasão de propriedade e obstrução.

As autoridades afirmam que estão investigando pelo menos seis assassinatos nos EUA que supostamente estão ligados a membros do grupo, incluindo um duplo homicídio na Pensilvânia, um ataque com faca na Califórnia e o assassinato de um guarda de fronteira dos EUA em janeiro. Quatro outros supostos membros do grupo já foram acusados de assassinato. A origem do grupo Lasota, uma mulher transgênero, é supostamente a líder do grupo.

Ela se formou em ciência da computação pela Universidade do Alasca Fairbanks, em 2013 e, de acordo com seu blog, se mudou para a região de San Francisco três anos depois. Lá, ela escreveu que se candidatou a uma série de empregos em empresas de tecnologia e startups — incluindo um breve estágio na Nasa, a agência espacial americana —, e começou a se associar com pessoas envolvidas no movimento racionalista, uma corrente intelectual popular no Vale do Silício que enfatiza o poder da mente humana para enxergar a verdade com clareza, eliminar vieses e pensamentos ruins, e melhorar os indivíduos e a sociedade. Lasota começou a escrever em seu blog usando o pseudônimo "Ziz", mas logo se desentendeu com os racionalistas tradicionais quando seus escritos tomaram rumos bizarros.

O blog incluía publicações com milhares de palavras, mesclando as experiências pessoais de Lasota, teorias sobre tecnologia e filosofia e comentários esotéricos sobre cultura pop, programação de computador e dezenas de outros assuntos. Em determinado momento, durante uma longa diatribe sobre a série The Office, inteligência artificial e outros assuntos, ela escreveu: "Percebi que não era mais capaz de suportar as pessoas. Nem sequer os racionalistas. E eu viveria o resto da minha vida completamente sozinha, escondendo minha reação a qualquer um com quem fosse útil interagir. Eu havia abdicado da minha capacidade de ver a beleza para poder ver o mal." Outros temas incluíam o veganismo — evitar totalmente qualquer alimento ou produto de origem animal — e o anarquismo.

Em 2019, Lasota e três outras pessoas foram presas durante um protesto do lado de fora de um evento realizado por uma organização racionalista. As últimas postagens em seu blog datam desta época. Falso obituário Nos anos seguintes, Lasota e outras pessoas se mudaram pelos EUA, de acordo com relatos, chegando a morar em um barco e, mais tarde, em propriedades de terceiros na Califórnia e na Carolina do Norte. Em 2022, foi emitido um mandado de prisão quando Lasota não compareceu a uma audiência no tribunal, relacionada ao protesto fora da reunião da organização racionalista. Mas seu advogado na época declarou que ela havia "falecido após um acidente de barco na região da Baía de San Francisco".