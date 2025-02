Trump diz à BBC que Putin tem mais força na mesa de negociações: 'A Rússia dá as cartas'

Trump ficou irritado depois que Zelensky disse que ele estava "vivendo em um espaço de desinformação" regido por Moscou, em reação às negociações entre os EUA e a Rússia na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.

Reuters 'Com todo o respeito ao presidente Donald Trump como líder... ele está vivendo neste espaço de desinformação', declarou Zelensky

"Acho que os russos querem ver o fim da guerra, realmente acho. Acho que eles dão as cartas um pouco, porque tomaram muito território. Eles dão as cartas", disse Trump à BBC a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos.

Quando perguntado se ele confia que a Rússia quer a paz, Trump respondeu: "Eu confio".