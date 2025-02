Os imigrantes deportados pelos EUA que ficam isolados em hotel no Panamá e pedem ajuda pelas janelas

O hotel oferece aos seus hóspedes apartamentos com vista para o mar, dois restaurantes exclusivos, piscina, spa e transporte particular. Mas ele passou a ser um centro de "custódia temporária", que abriga 299 migrantes de diferentes nacionalidades que foram deportados pelos Estados Unidos , segundo informado na última terça-feira (18/2) pelo governo panamenho .

"Por favor, nos ajudem", diz a mensagem escrita em um pedaço de papel mostrado por duas meninas através da janela de um dos apartamentos do luxuoso hotel Decápolis, na Cidade do Panamá .

Alguns dos imigrantes erguem os braços e os cruzam na altura dos pulsos, como que tentando dizer que estão privados da liberdade. Outros penduram pequenos cartazes com mensagens como "não estamos seguros no nosso país".

Em dias normais, os turistas podem entrar e sair do hotel, sem nenhum inconveniente. Mas, nas circunstâncias atuais, com membros fortemente armados do Serviço Nacional Aeronaval do Panamá fazendo a proteção do lado externo e rigorosas medidas de segurança no seu interior, o edifício parece mais um bunker improvisado do que um hotel de luxo.

Da rua, podem ser vistos cabides com roupa lavada pendurados nas janelas. Uma das peças é uma camiseta amarela de basquete do time do Los Angeles Lakers, com o número 24 — a mesma que vestia o lendário jogador Kobe Bryant (1978-2020).

Em outra janela, um grupo de adultos e três crianças levantam um dos braços com o dedo polegar fixado na palma, fazendo o gesto de auxílio internacional empregado por pessoas que se sentem ameaçadas. No vidro, está escrita a frase em inglês help us ("nos ajude"), com letras vermelhas.