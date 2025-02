Bolsonaro denunciado: o que muda para a direita nas eleições de 2026?

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que denúncia da PGR, somada à sua inelegibilidade, consolida a retirada do ex-presidente da disputa presidencial de 2026. Mas quais seriam as opções da direita sem Bolsonaro?

A PGR pede que Bolsonaro responda pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Mas especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que a denúncia da PGR, somada à sua inelegibilidade, sela a inviabilidade do ex-presidente na disputa presidencial de 2026.

Ainda assim, bolsonaristas e o próprio ex-presidente não deixam de colocar seu nome como uma candidatura possível e viável para as próximas eleições . E aliados buscam abrir caminhos para anistiar Bolsonaro no Congresso Nacional.

"Mas, agora, com a denúncia, há uma concretude muito maior para os fatos que envolvem o presidente na tentativa de golpe. Antes se falava muito em indícios, mas, quando chega uma denúncia, com este volume de informações, dificilmente os planos de Bolsonaro para 2026 vão vingar."

Ainda que um movimento pró-anistia tente alimentar a expectativas da base bolsonarista em trazer seu líder de volta ao jogo político, a denúncia criminal reforça a gravidade da situação jurídica do ex-presidente, diz a cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O vácuo de poder que pode ser deixado por Bolsonaro impulsiona uma disputa por sua sucessão no campo político à direita.

Integram essa turma os ministros Alexandre de Moraes (relator do caso), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A Primeira Turma do Superior Tribunal Federal (STF), formada por cinco membros da Corte, vai analisar se aceita a denúncia e abre um processo contra o ex-presidente — mas não há um prazo para essa decisão.

Nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e até figuras consideradas outsiders da política, como o coach Pablo Marçal, tentam se projetar como líderes desse campo.

"Também pode encorajar mais esses pré-candidatos ou nomes alternativos a Bolsonaro a se apresentarem efetivamente."

'Condenação de Bolsonaro é praticamente certa'

REUTERS/Carla Carniel Tarcísio de Freitas é um nome ventilado para disputar eleições pela direita

O cientista político Claudio Couto avalia que a inelegibilidade do ex-presidente e uma possível condenação antes das eleições devem forçar seu grupo político a buscar alternativas para a disputa.

"Se já contávamos com esse processo de denúncia, que sabíamos que iria começar, a situação de Bolsonaro permanece praticamente a mesma: inelegível e, muito provavelmente, preso antes de 2026, o que o deixaria fora da disputa", afirma Couto.

A principal questão, segundo Couto, é como Bolsonaro e seu grupo irão conduzir esse processo sem que ele possa concorrer.

O cientista político traça um paralelo com a estratégia adotada por Lula em 2018 na disputa com o próprio Bolsonaro.

Antes de sua prisão, Lula prolongou sua candidatura ao máximo antes de ser substituído por Fernando Haddad (PT).

"Ele tentou transferir seu prestígio eleitoral para Haddad, o que conseguiu, mas não o suficiente para vencer a eleição", analisa Couto.

Bolsonaro, diz o cientista político, tem duas possibilidades: a primeira seria seguir o mesmo caminho de Lula e esticar a corda até onde for possível para tentar se manter como um nome viável.

Mas isso vai "bagunçar o campo da direita", na avaliação de Couto.

"Se ele seguir a lógica do Lula, ele embola o meio de campo, porque é um nome inviável eleitoralmente, mas muitos eleitores vão continuar acreditando que podem votar nele, pelo menos em um primeiro turno", diz o analista.

"Para os demais candidatos, não é interessante que ele se mantenha como o único nome possível porque isso gera confusão e incerteza, o que vai prejudicar a direita e beneficiar o campo adversário."

Outra alternativa, diz Couto, seria começar a construir uma alternativa tão logo seja condenado.

"Caso isso ocorra ainda em 2025, faria sentido para esse setor iniciar 2026 já com um nome de substituto", diz Couto, ressaltando que esta é uma alternativa mais provável, embora seja difícil prever os movimentos do ex-presidente.

"Não acredito que ele vá tentar emular o Lula, mas é uma aposta, até porque Bolsonaro tem um pouco da psicologia do jogador inveterado, ele tenta, arrisca, age intuitivamente para ver se dá certo", prossegue.

"Ele não obedece uma estratégia completamente racional o tempo todo, por isso tem um certo grau de imprevisibilidade."

Para Couto, não é realista acreditar que Bolsonaro conseguirá recuperar seus direitos políticos judicialmente.

"Ele aposta em uma anistia no Congresso, mas, no âmbito judicial, isso não vai acontecer", afirma o cientista político.

"Se alguém imagina que o Supremo vai mudar essa decisão e permitir que ele concorra, precisa rever seus cálculos. A condenação é praticamente certa."

Ele também avalia que o impacto político de seu julgamento, em relação à tentativa de golpe de Estado, pode dificultar a tentativa de aprovação de uma anistia.

"A tendência é que o julgamento seja transmitido, assim como ocorreu no mensalão", diz Couto, em referência ao escândalo de corrupção envolvendo a compra de apoio político no Congresso no primeiro governo Lula.

"Isso tem um impacto político muito grande e pode reduzir o apoio à anistia entre parlamentares que hoje flertam com essa ideia."

Quem substituiria Bolsonaro?

Diante desse cenário, Couto acredita que Bolsonaro deve indicar um substituto dentro do próprio grupo familiar.

"O bolsonarismo é um empreendimento político-familiar. Se ele tiver que abençoar um substituto, seria Eduardo Bolsonaro, que é seu filho mais articulado internacionalmente e tem um perfil político semelhante ao do pai", avalia.

Eduardo Bolsonaro é atualmente deputado federal por São Paulo. Seu irmão, Flávio Bolsonaro, é senador pelo Rio de Janeiro. E Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro. Os três são filiados ao mesmo partido de Bolsonaro, o PL.

"Acho muito pouco provável que seja qualquer um dos outros. O Flávio é muito mais um operador. E o Carlos opera, eu diria, em outra dimensão."

No entanto, a decisão deve envolver outros cálculos, como a viabilidade eleitoral.

"Não se trata apenas de quem Bolsonaro prefere, mas de quem tem mais chances de vencer. As pesquisas precisarão ser analisadas", diz Couto.

" O Tarcísio de Freitas, por exemplo, é um nome mais forte que Ronaldo Caiado, mas não se pode descartar que ambos concorram."

Getty Images Um nome da família do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, também pode emergir para a disputa presidencial de 2026

Tarcísio teria afirmado a aliados, segundo apurou o jornal Folha de S. Paulo junto a pessoas próximas do governador paulista, que aceitaria disputar a Presidência caso Bolsonaro chancelasse sua candidatura, embora preferisse tentar se reeleger ao governo de São Paulo.

Mas Tarcísio negou publicamente essa possibilidade após o jornal publicar a reportagem a respeito: "Não sou candidato, não tenho interesse".

Depois da denúncia de Bolsonaro pela PGR, o governador manifestou apoio ao ex-presidente em suas redes sociais.

Tarcísio disse que Bolsonaro é a "principal liderança política do Brasil" e que Bolsonaro "jamais compactou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do estado democrático de direito".

Luciana Santana também observa que, enquanto a direita bolsonarista mais fiel aguarda os desdobramentos da denúncia, nomes mais ao centro já começam a se movimentar de forma mais independente.

"No campo da centro-direita, a gente já vê candidaturas sendo apresentadas de forma mais natural e independente. É o caso do Caiado. Para mim, é o exemplo mais ilustrativo de todos", afirma a cientista política.

"Claro que essa definição mais real de nomes não vai acontecer agora. Haverá um momento de testar a opinião pública e ver quem tem mais chances de mexer com o jogo eleitoral em 2026."

Igo Estrela/Getty Images O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já demonstrou desejo de disputar Presidência nas próximas eleições

Sobre a possibilidade de um outsider, como o cantor Gusttavo Lima, que colocou o próprio nome à disposição para concorrer à Presidência da República, Santana vê a movimentação mais como um teste do que uma candidatura presidencial viável.

"O nome dele surgiu mais como uma dobradinha, uma articulação nesse campo que está desenhado por Ronaldo Caiado", diz Santana.

Após as declarações do cantor, o governador de Goiás convidou Lima a se filiar a seu partido, o União Brasil.

"É muito mais um teste, talvez não para a Presidência, mas, a depender da adesão, ele pode ser um candidato ao Senado e um cabo eleitoral importante."

A cientista política Carolina Botelho, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e de Opinião Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), avalia que para ocupar o espaço deixado por Bolsonaro é necessário um candidato alinhado à direita radical.

"Podemos ter vários níveis neste espectro, desde que seja alguém que aceite fazer algum tipo de política um pouco mais diplomática", explica Botelho.

Na sua visão, uma nova liderança pode emergir, mas ela precisará ter habilidade política.

"Pode emergir um Pablo Marçal, mas ele também tem problemas sérios na Justiça e não sei se tem estofo e vigor político para liderar uma campanha à Presidência", avalia Botelho.

Para ela, o bolsonarismo se divide em dois segmentos: um núcleo radical e uma base mais pragmática dentro dos partidos.

"O bolsonarismo base é diferente dos partidos e dos políticos, que até agora seguraram na mão dele, mas estão no Congresso votando outras pautas e querem ficar no poder", avalia.

E a centro-esquerda?

Para o governo Lula, a denúncia da PGR representa um alívio, diz Claudio Couto.

"Tira um pouco o foco do momento difícil que o governo enfrenta e coloca a atenção nos problemas do adversário", analisa o cientista político.

Além disso, a crise no campo bolsonarista pode abrir espaço para o governo reconstruir sua imagem e focar na entrega de políticas públicas, diz Couto.

"A política é feita de contrastes. Se o outro lado está muito mal, o governo tende a ser visto de maneira mais positiva", diz Couto.

Botelho afirma que Lula segue como a principal liderança para a centro-esquerda.

No entanto, há desafios, como a idade do presidente e o busca por um sucessor à altura.

"Ainda não está sendo construído um nome que tenha a liderança que ele mantém", pondera Botelho.

EPA Fernando Haddad é um nome que ala do PT sugere como possível candidato da esquerda, caso Lula não participe do pleito

Santana também enxerga Lula, neste momento, como o único nome com força eleitoral no campo da centro-esquerda.

"Fala-se de nomes dentro do próprio PT, como o Fernando Haddad, mas sem a mesma adesão — até pela posição que ele ocupa e pelo desgaste da imagem devido ao cargo", diz Santana.

"Mesmo governadores ou ministros que têm protagonismo, como Camilo Santana [do Ceará] e Renan Filho [de Alagoas], ainda são nomes muito localizados e não ganharam dimensão nacional para disputar uma eleição presidencial."

Para Santana, o desgaste do governo Lula não ameaça sua posição de favorito no pleito de 2026 no momento.

"Se a eleição fosse hoje, o cenário seria conturbado, porque ele vem sofrendo desgaste por várias decisões e fatos recentes. Mas, mesmo com todas as críticas e problemas, ele ainda é o nome que não seria batido, pelo menos não no primeiro turno."

Mas ela reforça que ainda há muitas peças a serem encaixadas para 2026.

"A eleição está perto, mas, ao mesmo tempo, longe. Ainda é preciso mais definições. Os candidatos precisam se apresentar de fato como candidatos."