'Round 6 da vida real': a morte de atriz sul-coreana que expõe cultura cruel das celebridades no país

A morte da atriz Kim Sae-ron, um caso aparente de suicídio , reascendeu as críticas ao setor de entretenimento da Coreia do Sul , que produz estrelas, mas também as submete a uma imensa pressão.

O setor de entretenimento da Coreia do Sul está desfrutando de enorme popularidade. Atualmente, estima-se que haja mais de 220 milhões de fãs do entretenimento coreano ao redor do mundo — o que equivale a quatro vezes a população da Coreia do Sul.

Sulli havia ofendido os fãs por não se enquadrar nos padrões do K-pop, enquanto uma multidão na internet havia atacado Goo Hara por causa de seu relacionamento com um ex-namorado.

Ele lembra o caso das estrelas de K-pop Sulli e Goo Hara, que cometeram suicídio em 2019 depois de travar longas batalhas com trolls na internet , embora não tenham tido problemas conhecidos com a lei.

'Round 6 real'

O cyberbullying também se tornou uma atividade lucrativa para alguns, afirmou Kim Hern-sik à BBC.

"Os YouTubers ganham visualizações, os fóruns obtêm engajamento, os veículos de notícias recebem tráfego. Não acho que [a morte de Kim] vá mudar a situação."

"É preciso haver uma punição criminal mais severa contra deixar comentários maldosos", ele acrescenta.

O pai de Kim Sae-ron culpou um YouTuber pela morte da filha, alegando que os vídeos controversos publicados no canal causaram a ela um profundo sofrimento emocional.

Outros acusaram os meios de comunicação locais, que supostamente alimentaram a animosidade pública contra Kim ao noticiar alegações não verificadas.

"Este ciclo de difamação impulsionado pela mídia precisa parar", afirmou o grupo Citizens' Coalition for Democratic Media em comunicado na terça-feira.

Na Jong-ho, professor de psiquiatria da Universidade de Yale, nos EUA, comparou a onda de mortes de celebridades na Coreia do Sul a uma versão da vida real de Round 6, a série de sucesso sul-coreana da Netflix, na qual pessoas endividadas lutam até à morte por um enorme prêmio em dinheiro.

"Nossa sociedade abandona aqueles que tropeçam, e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Quantas vidas mais precisam ser perdidas antes de pararmos de infligir essa vergonha destrutiva e sufocante às pessoas?", escreveu ele no Facebook.

"Dirigir embriagado é um grande erro. Haveria um problema com nosso sistema judicial se isso ficasse impune. No entanto, uma sociedade que enterra as pessoas que cometem erros sem dar a elas uma segunda chance não é uma sociedade saudável", acrescentou Na.

No ano passado, a BBC noticiou como os "superfãs" de K-pop tentam ditar a vida particular de seus ídolos — desde seus relacionamentos românticos até suas atividades diárias fora do trabalho —, e podem ser implacáveis quando as coisas fogem do roteiro.

Não é de surpreender que Kim Sae-ron tenha optado por se afastar dos olhos do público após sua condenação por dirigir embriagada, pela qual foi multada em 20 milhões de won (cerca de R$ 80 mil) em abril de 2023.

Vale a pena observar, no entanto, que nem todas as figuras públicas estão sujeitas ao mesmo tratamento. Políticos, incluindo o líder da oposição Lee Jae-myung, também já foram condenados por dirigir embriagados, mas conseguiram dar a volta por cima — as pesquisas mostram que Lee é agora o principal candidato à presidência do país.

Na Coreia do Sul, é "extremamente difícil" para os artistas darem a volta por cima quando fazem algo que arranha sua imagem de "ídolo", diz o colunista de K-pop Jeff Benjamin.

Ele observa que isso contrasta com os setores de entretenimento do Ocidente, em que controvérsias e escândalos, às vezes, até "acrescentam um toque de estrela do rock" à reputação das celebridades.

"Embora ninguém comemore quando uma celebridade de Hollywood é presa por dirigir embriagada [sob a influência de álcool ou drogas] ou enviada para a prisão por crimes significativos, isso não necessariamente põe fim à sua carreira", ele diz.

Embora o setor de entretenimento coreano tenha tomado medidas para contemplar as preocupações com a saúde mental dos artistas, não está claro o grau de eficácia destas medidas.

Uma mudança real só vai poder acontecer quando não houver mais incentivos financeiros ou de atenção para continuar com essa abordagem tão intrusiva, avalia Benjamin.

* O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (número gratuito) ou acesse www.cvv.org.br.

Reportagem adicional de Jake Kwon, em Seul.