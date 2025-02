Grupo de Trump está processando Alexandre de Moraes, diz jornal americano

EPA Alexandre de Moraes é alvo de processo de empresa de Trump nos EUA, segundo NY Times O jornal americano The New York Times noticiou nesta quarta-feira (19/2) que a empresa de mídia do presidente americano, Donald Trump, está processando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por censurar de forma ilegal vozes de direita nas redes sociais. Segundo o jornal, o grupo empresarial Trump Media & Technology Group, do qual Trump é dono majoritário, processou Moraes em um tribunal federal em Tampa, cidade americana no Estado da Flórida, na manhã desta quarta-feira.

A Trump Media & Technology Group administra a Truth Social, a rede social de Trump. O jornal diz ainda que a Rumble, uma plataforma de vídeo baseada na Flórida, também se juntou ao grupo de Trump no processo. Ambas as plataformas dizem pregar a liberdade de expressão.

As empresas estão acusando Moraes de censurar discursos políticos nos EUA ao infringir a Primeira Emenda da Constituição americana (que trata da liberdade de expressão) por ter ordenado a Rumble a retirar contas de alguns comentaristas de direita do Brasil. "A medida incomum ficou ainda mais extraordinária dado o momento escolhido: apenas horas antes, o juiz brasileiro havia recebido uma denúncia que pode obrigá-lo a emitir uma ordem de prisão contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro e aliado de Trump", afirma o jornal em uma reportagem, em referência às denúncias apresentadas contra Bolsonaro. Bolsonaro foi denunciado criminalmente na terça-feira (18/2) pela Procuradoria-Geral da República (PGR), acusado de ter liderado um suposto plano de golpe de Estado após ter perdido a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.