Bolsonaro pode ser preso? O que pode acontecer após denúncia da PGR

Andre Borges/EPA-EFE/REX/Shutterstock Mais cedo, antes da denúncia da PGR, Bolsonaro afirmou que estava 'zero' preocupado com essa possível decisão

Uma pessoa só pode cumprir pena na prisão no final de um processo, caso haja condenação e tenham se esgotado todas as possibilidades de recurso.

Existe ainda a possibilidade de uma pessoa ser presa antes disso, mas apenas se for detida em flagrante ou se a Justiça entender que ela apresenta um perigo imediato para a sociedade ou pode atrapalhar o andamento do processo.

No momento, o próximo passo após a denúncia da PGR será a análise por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele é o relator de inquéritos que investigam movimentos e atos golpistas — Bolsonaro e outros 33 denunciados são acusados, entre outros crimes, de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.