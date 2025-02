Próxima parada: Arábia Saudita para as negociações Rússia-EUA. Foi o primeiro encontro presencial com funcionários de alto escalão dos dois países desde a invasão em larga escala da Ucrânia pelo Kremlin.

Reuters Vladimir Putin e Donald Trump em foto de 2019

"Trump sabe que terá que fazer concessões [à Rússia], porque está negociando com o lado que está ganhando na Ucrânia", escreveu o tabloide pró-governo Moskovsky Komsomolets.

"Ele fará concessões. Não às custas da América, mas às custas da Europa e da Ucrânia."

"Por muito tempo, a Europa caminhou toda envaidecida, pensando em si mesma como o mundo civilizado e como um Jardim do Éden. Ela não percebeu que não estava mais com essa bola toda. Agora, seu velho camarada do outro lado do Atlântico apontou isso."