Guerra da Ucrânia na reta final? O que cada lado quer para acordo de paz

O futuro da Ucrânia foi o foco da Conferência de Segurança de Munique (MSC, na sigla em inglês), poucos dias depois de um surpreendente telefonema entre o presidente dos EUA , Donald Trump , e o presidente da Rússia , Vladimir Putin , no qual eles concordaram em iniciar negociações para acabar com a guerra na Ucrânia .

Os aliados europeus pareceram, por sua vez, surpresos com a natureza do telefonema, com o presidente francês, Emmanuel Macron, alertando que qualquer acordo de paz que envolvesse capitular diante da Rússia terminaria "mal para todo mundo".

Ainda não está claro quando as negociações de paz podem começar, mas, quando isso acontecer, as questões relacionadas ao território, às negociações de segurança e ao futuro da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vão estar entre os principais pontos de discussão.

A seguir, mostramos como cada um dos lados se posiciona.