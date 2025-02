Enxurrada de decretos: qual é a estratégia de Donald Trump e qual é o objetivo?

Steve Bannon, ex-principal conselheiro e estrategista de Trump, afirmou em 2018 que a verdadeira oposição a Trump não eram os democratas, mas a mídia — e "a maneira de lidar com ela é inundar a área" com muito ruído.

Como parte desta estratégia, Katherine Cartwright, cofundadora da empresa de mídia Criterion Global, menciona outra tática: as revelações na sexta-feira, em que anúncios controversos divulgados no fim da semana perdem força, à medida que o interesse do público diminui ao longo do fim de semana.

Cartwright cita a polêmica nomeação do secretário de Defesa, Pete Hegseth, um ex-apresentador de TV. Os críticos argumentam que Hegseth não tem experiência em gestão e enfrenta acusações de abuso, as quais ele nega. Confirmado em uma sexta-feira para o cargo, "ele saiu dos noticiários na segunda-feira de manhã", disse ela à agência de notícias AFP.

O deputado democrata Jamie Raskin descreve o ritmo frenético de Trump como uma "sobrecarga sensorial avassaladora".

"Em um momento, estou ao telefone com uma pessoa que faz ensaios clínicos de medicamentos contra o câncer para o governo, e que está prevista para ser removida porque uma pequena parte de seu trabalho é alcançar a comunidade minoritária. No momento seguinte, estou conversando com advogados do Departamento de Justiça, e eles estão programados para serem transferidos involuntariamente. Simplesmente não para", disse ele ao The New York Times.

"Inundar a área é criar o caos que esgota sua oposição e aumenta o barulho, na esperança de que ainda mais americanos se desliguem e se afastem", afirma Montgomery.

Ele observa que isso deixa o segundo governo Trump "livre para fazer uma série de coisas que — se não estivessem enterradas sob tantas outras —. provavelmente receberiam muito mais atenção e oposição".

Visão dos apoiadores de Trump

Getty Images Steve Bannon, ex-principal conselheiro de Trump, falou sobre o antagonismo de Trump em relação à mídia

Os apoiadores de Trump veem sua enxurrada de medidas como prova de liderança e comprometimento com as promessas de campanha.

A deputada republicana Marjorie Taylor Greene disse ao The New York Times que a agenda de Trump foi endossada pelos eleitores, e que ele está trabalhando "o mais rápido possível" para colocá-la em prática. "Isso requer ficar acordado até tarde da noite", ela acrescentou.

Em seu podcast War Room, Bannon elogiou o ritmo do governo. "Se você observar a escala, a profundidade e a urgência que resultam de anos de pessoas trabalhando nisso", ele disse, "isso não aconteceu da noite para o dia".

"Só no acelerador, sem freio. Dirija. Dirija. Dirija", ele afirmou, acrescentando: "Quando você tem esse tipo de impulso, você não para, não pensa. Você vai, vai, vai!"

Ele também elogiou Stephen Miller, vice-chefe de gabinete para políticas da Casa Branca, considerado o mentor da estratégia de inundar a área durante o segundo mandato do governo Trump.

A estratégia já foi usada antes?

Getty Images Inundar a área é um termo que tem origem no futebol americano, no qual o ataque sobrecarrega a defesa para explorar os pontos fracos

Evan Nierman argumenta que a estratégia de inundar a área não é exclusiva de Trump.

"Líderes ao longo da história usaram a saturação da mídia a seu favor, mas de maneiras muito diferentes", diz ele.

"Os fireside chats ('bate-papos ao lado da lareira', em tradução livre, uma série de pronunciamentos de rádio) de Franklin D. Roosevelt, o uso habilidoso da televisão por John F. Kennedy e até mesmo o domínio da mídia digital por Barack Obama tinham como objetivo moldar a percepção do público."

No entanto, há uma diferença, segundo ele. "Trump faz isso em uma velocidade vertiginosa, sem filtros e com total imprevisibilidade."

Montgomery discorda, e vê as ações de Trump como sem precedentes. "Os 100 primeiros dias bastante atribulados de Franklin D. Roosevelt, em 1933, não foram uma tentativa de inundar a área para que iniciativas específicas do novo governo escapassem do escrutínio", ele observa.

"Não creio que haja exemplos anteriores de inundação da cena de Washington com inúmeras ordens e propostas para confundir ou ofuscar, por parte de presidentes democratas ou republicanos."

Será que pode funcionar?

Talvez seja muito cedo para dizer se esta estratégia vai funcionar para Trump. Na verdade, alguns especialistas dizem que esta abordagem pode acabar saindo pela culatra.

"Embora eu duvide que muitos dos verdadeiros apoiadores de Trump algum dia se cansem da turbulência que ele causa, acho que esta estratégia pode sair pela culatra para a direita, talvez já nas eleições de meio de mandato de 2026", diz Montgomery.

Ele observa que Trump e os republicanos não contam com um apoio esmagador entre os cidadãos americanos.

"Trump só ganhou no voto popular por cerca de 1,5%. Ele e os republicanos realmente não têm um mandato para mudanças pós-eleitorais regulares e habituais, muito menos para as mudanças extraordinárias que estão tentando realizar", afirma.

Nierman adverte que até mesmo os apoiadores de Trump podem sentir fadiga, "à medida que o caos constante se esgota".

"Este é o maior risco. A força de Trump é dominar a conversa, mas se as pessoas pararem de ouvir, esse domínio vai se transformar em ruído. Se isso acontecer, pode custar a ele eleitores indecisos que o apoiaram por causa das políticas, não apenas pela personalidade", conclui.