República de Indian Stream: o pequeno país que existiu entre Canadá e EUA — e hoje é apenas nome de uísque

Getty Images A pequena república tinha uma assembleia que ditava as leis "Muitos canadenses querem que o Canadá se torne o 51º Estado. Eles economizariam muito em impostos e proteção militar. Acho que é uma ótima ideia. O 51º Estado!" Com esta mensagem publicada em sua rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou as manchetes do mundo todo no final do ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A medida, juntamente com a ameaça de impor tarifas sobre as exportações canadenses caso as autoridades canadenses não coíbam a imigração ilegal e o tráfico de drogas, prejudicou as relações tradicionalmente boas entre os dois países norte-americanos.

O clima de animosidade ainda não se espalhou para a fronteira Canadá-EUA, que, apesar de ser a mais longa do mundo, continua pouco militarizada em comparação às outras. No entanto, há quase dois séculos, diferenças sobre como interpretar as fronteiras deram origem ao nascimento de um terceiro país, hoje quase esquecido: a República de Indian Stream. Embora nunca reconhecido internacionalmente, o Estado funcionou de forma autônoma e independente por mais de três anos.

Aproveitando uma área cinzenta A República de Indian Stream ficava localizada em uma faixa de terra de aproximadamente 730 quilômetros quadrados no nordeste do que hoje é o Estado americano de New Hampshire, perto de Vermont e da fronteira com a atual província canadense de Quebec. O vale bucólico, localizado logo acima do paralelo 45, é atravessado por três afluentes que alimentam o Rio Connecticut; um deles é o Indian Stream, cuja região era habitada por membros do grupo étnico Abenaki antes da chegada dos colonos europeus. O nascimento do pequeno país foi motivado pela confusão causada pelas diferentes interpretações que Londres e Washington deram ao acordo que pôs fim à Guerra da Independência dos EUA: o Tratado de Paris de 1783.

O pacto não apenas permitiu que o Reino Unido reconhecesse a emancipação de suas antigas 13 colônias norte-americanas; mas também demarcou a fronteira internacional com o Canadá, que permanecia sob controle britânico. "A cláusula previa que a linha divisória se estenderia para o oeste 'até as nascentes mais a noroeste do rio Connecticut, e daí pelo meio do rio até o 45º grau de latitude norte'", observou o reverendo Carl Gustafson (1908-97), em seu artigo "A República do Indian Stream, a menor república do mundo". Em seu texto, o reverendo, que era um aficionado por história, explicou que as autoridades de New Hampshire interpretavam "as nascentes mais a noroeste do Rio Connecticut" como incluindo o riacho Hall, que desaguava nele.

Os canadenses, por sua vez, consideravam que o tratado falava apenas do próprio rio Connecticut; e, portanto, consideravam que o território lhes pertencia. Getty Images As diferenças na interpretação da fronteira estabelecida no Tratado de Paris em 1783 foram uma das razões que levaram ao nascimento da República do Indian Stream A confusão foi explorada por duas empresas (Eastman e Bedel) para fazer negócios, explicou à BBC Mundo o advogado Robert Tsai, autor do livro America's Forgotten Constitutions: Defiant Visions of Power and Community ("As Constituições Esquecidas da América: Visões Desafiadoras de Poder e Comunidade", em tradução livre). "As empresas exploraram essa ambiguidade obtendo títulos de propriedade, muitos de legalidade duvidosa, dos povos nativos, que permitiam aos colonos brancos dispostos a entrar na área disputada construir casas e explorar a terra", disse o professor das universidades americanas de Princeton e Boston.