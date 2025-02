De Golfo da América a Fort Bragg: o que há por trás das trocas de nome decretadas por Trump

Em seu primeiro dia de volta à presidência, ele assinou uma ordem executiva renomeando o Golfo do México como Golfo da América. Denali, o nome indígena do famoso pico do Alasca, vai voltar a se chamar Monte McKinley, uma referência ao presidente William McKinley, assassinado em 1901.

Trump não é o primeiro presidente dos EUA a renomear marcos. Foi o democrata Barack Obama que mudou o nome do Monte McKinley para Denali, nome nativo americano, após anos de campanha de grupos indígenas do Alasca.

Por exemplo, parte do legado do presidente William McKinley foi seu papel na anexação de Porto Rico, Guam, Filipinas e Havaí ao território dos EUA.

Esta é uma ideologia que também parece influenciar Trump hoje, à medida que ele fala em retomar o Canal do Panamá, que já esteve sob controle dos EUA, comprar a Groenlândia e anexar o Canadá para se tornar o "51º Estado".

Enquanto isso, renomear Fort Bragg é o último capítulo de um debate em andamento sobre o legado dos Confederados — a coalizão de Estados do sul que declarou sua secessão dos EUA por causa da questão da escravidão e desencadeou a Guerra Civil, também conhecida como Guerra de Secessão.

Durante o primeiro governo Trump, em meio a um debate nacional sobre injustiça racial, o Congresso exigiu que o Pentágono renomeasse as instalações com nomes de confederados — e proibiu que futuras instalações militares fossem batizadas em homenagem a eles.

A medida irritou Trump na época, que tentou vetar o projeto de lei do Congresso, dizendo que "nossa história como a maior nação do planeta não pode ser adulterada". Mas o Congresso aprovou a medida com apoio bipartidário.

O historiador Connor Williams, que fez parte do comitê para renomear Fort Bragg em 2021, acredita que prestar homenagens aos confederados é um equívoco.

"O que faz com que os confederados não sejam dignos de homenagem é que há muito pouco para redimi-los", diz Williams. "Eles cometeram traição contra os Estados Unidos."

"O que homenageamos, o que celebramos, que exibições públicas fazemos, onde colocamos coroas de flores — o presidente tem essa capacidade de sinalizar o que ele acha importante."

Getty Images O Google Maps concordou em mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América para usuários dos EUA

Em 2023, o governo Biden mudou o nome de Fort Bragg, em homenagem ao general confederado Braxton Bragg, para Fort Liberty.

"Aproveitamos essa oportunidade para nos tornarmos melhores e buscarmos a excelência", disse o tenente-general Christopher Donahue na cerimônia de renomeação. "Isso é o que sempre fizemos, e sempre faremos".

Mas a mudança de nome gerou sentimentos contraditórios entre os legisladores, ex-militares baseados na instalação e a comunidade local.

"Entendo o raciocínio por trás da mudança, e tenho que aceitá-la porque é o que a liderança eleita determinou como sendo do melhor interesse", disse Jimmy Keefe, comissário do condado de Cumberland, na ocasião da mudança, de acordo com a imprensa local.

"Mas detesto que tantas pessoas que tiveram experiências positivas em Fort Bragg, que tiveram filhos nascidos lá, que se casaram lá, não vão ter mais esse vínculo com o nome de Fort Bragg", acrescentou.

Na semana passada, o novo secretário de Defesa de Trump, Pete Hegseth, reverteu o nome da base para Fort Bragg. Mas, desta vez, ele disse que a base se chamaria assim em homenagem ao soldado Roland Bragg, que lutou na Segunda Guerra Mundial, e não em homenagem a um general confederado.

"É isso mesmo", declarou Hegseth. "Bragg está de volta."

Os legisladores republicanos que representam a base manifestaram entusiasmo com a mudança.

"Renomear Fort Bragg em homenagem ao soldado Roland L. Bragg, que recebeu (as medalhas) estrela de prata e coração púrpura na Segunda Guerra Mundial, sempre foi a decisão certa", escreveu o senador Ted Budd, da Carolina do Norte, no Facebook.

Getty Images Em 2023, o governo Biden ordenou a remoção do Memorial Confederado do Cemitério Nacional de Arlington

Mas, a nível nacional, muitas das mudanças de Trump se mostraram controversas. Uma pesquisa da Universidade Marquette, nos EUA, sugeriu que 71% dos adultos no país não apoiavam a mudança do nome do Golfo do México.

E algumas das mudanças provocaram debates sobre qual visão da história americana deveriam prevalecer oficialmente.

Uma pesquisa realizada pela Alaska Survey Research sugeriu que 47% dos eleitores de Trump no Alasca eram a favor da mudança de nome do Monte McKinley.

Mas, no geral, os habitantes do Alasca se opuseram à mudança de nome por uma margem de dois para um, informou o jornal Juneau Express.

Democratas e republicanos do Legislativo do Alasca se uniram para aprovar uma resolução pedindo a Trump que não mudasse o nome do Monte Denali.

"Mudar oficialmente o nome não apenas desonraria aqueles que lutaram para proteger o legado do Denali, mas também desconsideraria as vozes das comunidades nativas cujas raízes estão entrelaçadas com esta terra", disse a democrata Maxine Dibert, representante do Legislativo do Alasca, que é membro da comunidade indígena Koyukon Athabascan.

O tempo vai dizer se as mudanças de nome simbólicas de Trump vão perdurar. Mas as discussões sobre elas não dão sinais de arrefecimento.

Getty Images Barack Obama renomeou o Monte McKinley, que passou a se chamar Denali

Na semana passada, a Casa Branca impediu a entrada de um jornalista da Associated Press no Salão Oval porque a agência de notícias manteve o Golfo do México em seu popular guia de estilo. A editora executiva da AP, Julie Pace, chamou a decisão de "alarmante", e disse que ela violava os direitos de liberdade de expressão da Constituição.

Enquanto isso, o Google — que agora usa o nome Golfo da América em seus mapas para usuários dos EUA — começou a excluir avaliações negativas da troca de nome.

Mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América poderia ser uma apropriação de terra (ou água) apenas no papel, mas seu simbolismo é inegável, segundo Prasch, professora de retórica política na Universidade de Wisconsin.

E vai além da geografia, tocando em ponto sensível em relação a como o país vê a si mesmo — e a sua história.

"Na verdade, acho que isso é muito mais do que renomear um corpo de água em um mapa", diz ela.

"Trata-se de uma decisão fundamentalmente retórica sobre como pensamos a história da nação."