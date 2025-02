Tirar férias para nadar? A mais nova tendência entre os amantes de 'slow travel'

As cúpulas azul-claras da igreja de Nossa Senhora das Rochas podiam ser avistadas enquanto nadávamos pela Baía de Kotor, em Montenegro, a partir da pitoresca vila de pescadores de Dražin Vrt. Também havia cardumes de peixes do Mar Adriático, como sardinhas e cavalinhas, além de anêmonas-do-mar e ouriços. A água era cristalina, puxando para o azul caribenho. E, quando minha cabeça não estava dentro d'água, a paisagem era de montanhas panorâmicas.

Por um tempo, parecia que não importava o quanto nadássemos, a igreja situada no meio da baía em um promontório rochoso, não estava ficando mais perto. O nado em si foi gratificante, em águas claras e mornas cercadas por montanhas escarpadas, mas o objetivo era a ilhota onde, reza a lenda, os marinheiros locais encontraram um ícone da Virgem Maria e do Menino Jesus em uma rocha. Eles juraram que, após cada viagem segura, acrescentariam outra rocha até que a massa de terra gradualmente emergisse do mar, coroada por uma igreja dedicada à Virgem Maria.

De repente, ela ficou mais perto e, em poucos minutos, estávamos saindo da água, atraindo olhares estranhos de uma festa de casamento que acontecia do lado de fora. A tripulação do nosso barco de segurança nos passou toalhas e roupas, permitindo que nos cobríssemos para que pudéssemos entrar e admirar o interior ornamentado da igreja. A maioria das pessoas chega de barco a esse popular destino turístico, mas nadar até lá me deu uma sensação de alívio que aqueles pescadores deviam sentir quando voltavam para casa em segurança.

Getty Images A igreja de Nossa Senhora das Rochas está situada em uma pequena ilhota artificial nas águas calmas da Baía de Kotor, em Montenegro

"Nadar oferece a você uma visão única do mundo, porque você o vê a partir do nível do solo ou do mar", diz Ella Foote, editora da revista Outdoor Swimmer e autora do livro How to Wild Swim ("Como nadar na natureza", em tradução livre).

"Mas também porque grande parte do mundo se desenvolveu em torno de um corpo de água. A maioria das grandes cidades cresceu em torno de rios ou ao longo da costa, especialmente quando a água era o principal meio de transporte. No mundo moderno, perdemos o que era uma conexão importantíssima com a água, e é fascinante redescobri-la e chegar a um novo lugar a partir da água que o cerca ou corre por ele."