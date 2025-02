O que podemos aprender sobre solidão com os animais que vivem sozinhos

Getty Images Jabutis procuram comida sozinhos, mas aprendem com seus colegas A toupeira-cega-da-palestina é a definição de um ser introvertido. Ela mora no subsolo, em uma profundidade de cerca de 30 cm, e cava sistemas de túneis onde fica durante a maior parte da vida, comendo raízes, tubérculos e bulbos. Cada toupeira-cega tem seu próprio território: se uma delas acidentalmente cavar o túnel de outra, elas mostrarão os dentes ou morderão umas às outras em batalhas violentas, muitas vezes mortais. As toupeiras-cegas geralmente só interagem com outros animais de sua espécie durante a temporada de acasalamento, mas mesmo assim, devem proceder com cautela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O macho cava o solo em direção a uma fêmea, mas faz uma pausa antes de entrar em seu túnel. Por vários dias, eles enviam sinais vibracionais um ao outro tamborilando no teto do túnel com suas cabeças.

Somente quando a fêmea expressa interesse em se encontrar, o macho avança, acasala com ela e vai embora. Após fechar o túnel atrás dele, ele continua seu modo de vida recluso. Estilos de vida solitários como esse são muito comuns no reino animal. Mesmo entre os mamíferos — um grupo geralmente sociável — 22% das espécies estudadas são amplamente solitárias, o que significa que machos e fêmeas dormem e buscam comida sozinhos na maior parte do tempo. Mas animais solitários recebem relativamente pouca atenção dos cientistas.

Talvez porque nós humanos somos criaturas sociais, tenhamos sido mais atraídos para estudar criaturas que vivem em grupos - quer seja para proteção ou para encontrar comida, procriar e criar filhotes. Por muito tempo, muitos cientistas tenderam a ignorar a vida solitária, considerando-a um estado de existência mais primitivo e básico, associado a comportamento antissocial e inteligência fraca. Mas os pesquisadores agora estão começando a reconhecer que alguns animais evoluíram para serem solitários porque isso tem benefícios: evitar a competição e as condições estressantes da vida em grupo.

Para começar, muitos animais solitários são de fato altamente inteligentes e vivem vidas sociais diversas e complexas, apesar de sua solidão. Embora as toupeiras-cegas sejam uma exceção, muitos animais solitários toleram, aprendem e ocasionalmente até cooperam com outros de sua espécie, permitindo-lhes desfrutar do melhor dos dois mundos. Getty Images A toupeira-cega-da-palestina passa a vida toda sozinha As vantagens no mundo animal Viver em grupos certamente tem muitos benefícios. As zebras encontram segurança em rebanhos e leões frequentemente caçam juntos para atacar presas maiores e mais rápidas do que eles. Alguns pássaros colaboram para criar filhotes; chimpanzés se socializam limpando parasitas uns dos outros.

Mas também existem desvantagens. Em um grupo, "todo abrigo tem que ser compartilhado, cada pedaço de comida tem que ser compartilhado, todo acesso a um parceiro tem que ser compartilhado", diz David Scheel, um ecologista comportamental da Universidade Alaska Pacific, nos EUA. E embora caçar juntos e compartilhar comida faça sentido para animais como leões, que geralmente estão cercados por presas grandes e abundantes que podem alimentar vários indivíduos, isso é menos benéfico em situações em que a presa é menor e menos compartilhável. Também não é tão útil quando a presa vive espalhada pela paisagem, quando é preciso mais esforço para encontrá-la.