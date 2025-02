A aproximação de Trump e Maduro que decepcionou ativistas venezuelanos

Getty Images Os beneficiários do TPS receiam que serão obrigados a sair dos Estados Unidos nos próximos dois meses. Quando o presidente americano Donald Trump assumiu seu segundo mandato, cidadãos de 17 países possuíam Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A lista incluía países como o Afeganistão, Somália e Camarões. Entre os latino-americanos, estavam El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua e Venezuela.

Até o momento, Trump encerrou a proteção migratória apenas para um destes países: a Venezuela.

Esta decisão irá obrigar 348.202 venezuelanos, que obtiveram o TPS em 2023, a abandonar os Estados Unidos até o dia 7 de abril, a menos que consigam outro status migratório para se legalizar ou apresentem petições de asilo para que não sejam deportados. O anúncio provocou indignação entre os venezuelanos residentes nos Estados Unidos. Dias antes, eles já haviam recebido a notícia da suspensão do parole pelo governo Trump, que é outra permissão humanitária que beneficiou milhares de venezuelanos durante o governo anterior, de Joe Biden (2021-2025). "Nós não nos sentimos apenas traídos, nós nos sentimos usados", declarou a ativista venezuelana-americana Adelys Ferro, diretora da organização Venezuelan American Caucus, com sede em Miami, no Estado americano da Flórida.

Na manhã de segunda-feira (3/2), Ferro participou de uma entrevista coletiva de ativistas venezuelanos para condenar a eliminação do TPS. O evento ocorreu no El Arepazo, um restaurante emblemático de Doral, o município do condado de Miami-Dade que abriga a maior comunidade de venezuelanos do sul da Flórida. "O compromisso de campanha do presidente Trump era primeiro contra os criminosos, depois contra os sem documentos e, agora, contra os imigrantes, sem importar seu status", lamentou ela. Getty Images Adelys Ferro (centro) e Helene Villalonga (à direita) dirigem grupos de ativistas que questionam a eliminação do TPS para os venezuelanos. "O que irá acontecer com os que não puderem voltar para a Venezuela, mas também não conseguirem ficar nos Estados Unidos sem um trabalho legal?", questionou a ativista Mayra Marchán, da organização de ajuda humanitária All for Venezuela.

"Como eles irão fazer quando perderem a cobertura do seguro ou não puderem levar seus filhos para a escola, com medo de serem deportados?" A coletiva não atraiu apenas ativistas e repórteres, mas também beneficiários do TPS. Eles buscavam orientações para evitar que sejam somados aos 11 milhões de imigrantes sem documentos nem status legal nos Estados Unidos, que são alvo da política de deportações em massa de Donald Trump. "Não sei o que vou fazer, eu pensava que tivesse feito bem as coisas", declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) um venezuelano com TPS que solicitou anonimato. Ele assistiu à entrevista coletiva como ouvinte.

"Nunca pensei que me sentiria tão perseguido nos Estados Unidos quanto na Venezuela", lamenta ele. Valentina Oropeza / BBC Mundo Mayra Marchán lamenta que os beneficiários do TPS não poderão trabalhar legalmente nos Estados Unidos a partir de abril. 'Melhorias notáveis' No final da coletiva, todos no restaurante se perguntavam quais seriam as condições que teriam melhorado na Venezuela – um país que o governo americano qualifica como "ditadura" e com quem vem mantendo relações hostis, principalmente durante o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021). A concessão do TPS depende do secretário do Departamento de Segurança Nacional, que concede a proteção aos estrangeiros que corram riscos ao retornar para seus países de origem.