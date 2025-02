O tesouro de 2 mil anos escavado no porão de escritório em Londres

"Isso é tão significativo — é o coração da Londres romana", diz Sophie Jackson, do Museu de Arqueologia de Londres (Mola, na sigla em inglês), que revelou a nova descoberta com exclusividade à BBC News.

BBC

A basílica fazia parte do fórum de Londres, um centro social e comercial com um pátio do tamanho de um campo de futebol.

"A basílica é a prefeitura e, em frente a ela, havia uma grande praça de mercado aberta com vários comércios e escritórios na parte externa", explica Jackson.

"É o lugar onde você vinha fazer negócios, resolver seu processo no tribunal, onde as leis eram feitas, e onde as decisões eram tomadas sobre Londres, mas também sobre o resto do país."