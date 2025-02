Bilionário indicado por Trump é o nome certo para a missão de 'salvar' a Nasa?

Reuters Jared Isaacman (à esq.) voou em órbita da Terra em espaçonaves privadas em duas oportunidades O empresário bilionário Jared Isaacman tem uma grande visão do futuro da humanidade. Em 2021, ele partiu na sua primeira missão para o espaço — uma viagem particular que custou a ele cerca de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,16 bilhão).

Assine agora E também anunciou seu desejo de que as viagens espaciais ficassem disponíveis para as massas, não só para as 600 pessoas que vivenciaram a experiência até hoje — em sua maioria, astronautas profissionais empregados pela Nasa e alguns bilionários.

"Queremos que sejam 600 mil", declarou ele aos repórteres. "Comprei a ideia das grandes ambições da humanidade de ser uma espécie presente em diversos planetas", prosseguiu ele, posteriormente. "Acho que todos nós queremos viver em um mundo de Star Wars ou Jornada nas Estrelas, onde as pessoas viajam nas suas aeronaves." Isaacman fez grande parte da sua fortuna de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões) com a empresa de processamento de pagamentos fundada por ele em 1999, com 16 anos de idade.

Conta-se que ele financiou o restante da tripulação de quatro pessoas a bordo da aeronave da SpaceX na missão de 2021, incentivado pelo seu amor antigo por voar e sua fascinação pelo espaço. EPA A trajetória da nave Polaris Dawn, da SpaceX Desde então, ele partiu para novas aventuras. No ano passado, ele demonstrou seu arrojo digno do capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, ao viajar em uma cápsula melhorada da SpaceX e realizar a primeira caminhada comercial no espaço. Durante a missão, ele testou um traje espacial experimental e um novo protocolo econômico para sair e entrar novamente na espaçonave, sem o uso de câmara de ar.

A fotografia com a silhueta de Isaacman com o mundo aos seus pés se tornou simbólica. Ela demonstrou que não se tratava apenas de um bilionário playboy pagando para transformar Jornada nas Estrelas em realidade, mas sim de alguém que levava adiante as fronteiras do que é possível fazer com a tecnologia atual. E, mais recentemente, uma nova conquista chamou ainda mais a atenção do público. Em dezembro, o presidente americano Donald Trump nomeou Jared Isaacman como o novo administrador da Nasa. Mas por que Trump o escolheu e o que pediu que ele fizesse?

Estas são questões importantes, especialmente considerando que o presidente nomeou Elon Musk, dono da SpaceX, para um cargo governamental, com a missão de reduzir o orçamento federal em US$ 2 trilhões (cerca de R$ 11,5 trilhões). O cargo de administrador da Nasa é preenchido por nomeação presidencial, mas é necessária a confirmação do Senado americano. Se for confirmada, a indicação de Isaacman também irá levantar questões mais amplas sobre o futuro da humanidade no espaço, considerando sua visão sobre viagens espaciais para as massas. E também trará consequências significativas para o futuro da agência espacial, se a gestão de Isaacman levar a Nasa a aumentar ainda mais o uso do setor privado, em relação à posição atual.