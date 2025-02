Exclusivo: Nur, a bebê ursa polar nascida no Brasil

Aquário de São Paulo Aurora, à esquerda, deita ao lado de Nur Ao sentir as primeiras contrações, a ursa polar Aurora se afastou do companheiro Peregrino e se isolou em uma sala escura. Instintivamente, preparou um berço com feno. Às 7h20 do dia 17 de novembro de 2024, uma cena rara então foi registrada no Aquário de São Paulo, na zona sul da capital paulista: o nascimento de uma ursa polar no Brasil. Agora, prestes a completar três meses, a bebê ursa que recebeu o nome de Nur (luz em árabe) inaugura uma estatística.

Especialistas em ursos polares de diferentes países consultados pela BBC News Brasil disseram ser oficialmente a primeira vez que o nascimento de um filhote de urso polar é registrado não apenas no Brasil, mas também na América Latina.

A ursa Aurora, no entanto, já tinha dado à luz a um filhote anteriormente, em 2023, mas ele não resistiu aos primeiros dias de vida. Um estudo publicado no Canadian Journal of Zoology aponta que 44% dos ursos polares não chegam a completar um ano. O nascimento registrado no Aquário de São Paulo é tão raro que, segundo levantamento feito pela instituição, a bebê de 400 gramas foi o sexto urso polar nascido em todo o mundo em 2024. Foram quatro em território russo, um na Alemanha e o filhote brasileiro. A estimativa dos órgãos especializados é de que entre 250 e 300 ursos polares vivam em zoológicos em todo o mundo.

Imagens obtidas com exclusividade pela BBC News Brasil mostram desde a cópula do casal formado por Aurora e Peregrino, em maio de 2024, até o parto, cinco meses e meio depois. Os vídeos também mostram os cuidados da mãe nas primeiras semanas do bebê e os passos ainda desajeitados da cria. Assim que Nur repousou sobre a cama de feno preparada pela mãe, em seus primeiros minutos de vida, o celular da veterinária Laura Reisfeld tocou no domingo de manhã.

Do outro lado da linha, o diretor do Aquário de São Paulo, Anael Fahel, disse eufórico: "Você viu as câmeras? Olhe rápido". Reisfeld é chefe do departamento veterinário e porta-voz do Aquário de São Paulo. Ela acompanha ao vivo em seu smartphone as imagens das câmeras do recinto onde ficam os ursos para monitorar o comportamento dos animais à distância.

Desde o isolamento da ursa Aurora, toda a equipe do local ficou em alerta para uma possível gravidez e nascimento de um filhote. A veterinária conta à BBC News Brasil, com os olhos marejados, o momento em que viu as imagens do nascimento de Nur — que tinha aproximadamente 400 gramas e o tamanho de um filhote de cachorro — pela primeira vez. "Eu acordei com o coração na boca. Foi emocionante! Eu me arrepio só de lembrar", diz.