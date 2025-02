Porto Alegre, 60 graus? O que esperar da nova onda de calor que já fez calor bater recorde no RS

Porto Alegre registrou, pela segunda semana consecutiva, a temperatura mais alta do ano e foi a capital mais quente do país nesta segunda-feira (10).

Porto Alegre registrou, pela segunda semana consecutiva, a temperatura mais alta do ano e foi a capital mais quente do país nesta segunda-feira (10).

Além do RS, outras regiões do país também deverão ser atingidas pela onda de calor, especialmente no Sudeste e no Nordeste, com temperaturas chegando próximas aos 40º em várias localidades.

As condições escaldantes não se restringem à capital. No mesmo dia 4 em que os termômetros registraram recordes de temperatura elevada em Porto Alegre, Quaraí, na Fronteira Oeste do Estado, foi a cidade mais quente do Brasil, com 43,8°C segundo a medição do Inmet.

Nesta segunda-feira (10), o recorde estadual ficou com Uruguaiana, também na Fronteira Oeste, com 40,4°C. Santiago, na Região Central, registrou 40,1°C.

Além do calor, as regiões Oeste e Sul do Estado sofrem com a estiagem. Segundo a Defesa Civil do Estado, 99 dos 497 municípios já estão afetados pela falta de chuva. Desse total, 78 haviam decretado situação de emergência até as 22h de segunda-feira (10).