O dramático aumento da violência sexual contra crianças no Haiti

Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que as gangues estão infligindo 'horrores inimagináveis' às crianças haitianas.

Há vários anos a ilha caribenha está sob o domínio de gangues violentas que tratam a população com brutalidade implacável, disse o Unicef.

O poder das gangues no Haiti levou a um aumento impressionante na violência sexual contra crianças, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Getty Images Unicef diz que as gangues haitianas estão infligindo 'horrores inimagináveis às crianças'

A violência sexual contra crianças no país aumentou 1.000% desde 2023, transformando seus corpos "em campos de batalha", disse o porta-voz da entidade, James Elder.

Ela ficou detida por cerca de um mês, ele disse, até que a gangue a soltou quando percebeu que sua família não tinha dinheiro para pagar o resgate. Os sequestros por extorsão são comuns no Haiti .

O Unicef estima que 85% da capital Porto Príncipe esteja sob controle de gangues. Mais de 1 milhão de crianças vivem com a constante ameaça de violência .

Mais de 5,6 mil pessoas foram mortas devido à violência de gangues no Haiti somente no ano passado.

Ela agora está em um abrigo da ONU com dezenas de outras meninas recebendo cuidados.

As crianças também estão sendo recrutadas pelas gangues, às vezes à força, diz o Unicef.

O conselho presidencial de transição do Haiti, o órgão criado para organizar eleições e restabelecer a ordem democrática, parece estar em crise.

O Unicef criou espaços móveis seguros no Haiti para tentar apoiar crianças e prevenir a violência sexual.

O básico que as crianças haitianas precisam para ter uma infância normal, mesmo que ainda estejam em casa com suas famílias, é praticamente inexistente, diz o Unicef. Escolas e hospitais mal funcionam e dezenas de milhares de crianças não estão na escola.

Mas no ano passado, quando solicitou US$ 221,4 milhões (R$ 1,3 bilhão) para financiar seu trabalho no Haiti, recebeu apenas um quarto disso.

Teme-se agora que, com o congelamento da ajuda externa dos EUA afetando projetos humanitários em todo o mundo, as necessidades do Haiti sejam negligenciadas novamente.

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.