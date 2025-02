'Quando criminalizamos os imigrantes, começamos a retirar deles a ideia de serem parte dos EUA'

Getty Images Imigrantes sem documentos são detidos no Estado americano da Califórnia, em junho de 2024. Algemados e com correntes em torno da cintura e dos pés. Assim caminham para o avião os imigrantes sem documentos, rumo à sua deportação dos Estados Unidos. Recentemente, o presidente americano Donald Trump se referiu a um grupo de colombianos deportados como "criminosos", mas o governo do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que eles "não têm nenhuma pendência com a justiça, nem da Colômbia, nem dos Estados Unidos".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Brasil prevê receber, nesta sexta-feira (7/2) mais um voo trazendo brasileiros que foram detidos e deportados dos EUA.

Desde que Trump assumiu o poder, em 20 de janeiro, aumentaram as prisões de imigrantes sem documentos, tanto de pessoas que cometeram delitos quanto daqueles que não têm antecedentes criminais. "É uma grande mudança cultural na nossa nação observar alguém que viola nossas leis de imigração como criminoso. Mas é exatamente isso que eles são", declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. A estratégia de Trump atinge também os imigrantes que tenham cumprido com os procedimentos legais para regularizar sua situação.

Atribui-se à jurista Juliet Stumpf a criação, no ano de 2006, do termo "crimigração", que ganhou novo vigor e atualidade no segundo mandato de Donald Trump. "Historicamente, observamos imigrantes sem autorização como membros desta sociedade [americana] de alguma forma, oferecendo seu trabalho ou outros benefícios", declarou Stumpf à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. "Mas, quando criminalizamos os imigrantes, realmente começamos a retirar deles a ideia de serem parte dos EUA. A 'crimigração' é uma forma de fazer isso de duas formas, pelo lado penal e pelo lado migratório."

O uso do termo "crimigração" se estendeu amplamente, dentro e fora do setor acadêmico. Um exemplo é a Faculdade de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que possui uma Clínica de Crimigração. A BBC News Mundo conversou com a professora Stumpf sobre este termo, sua origem, o uso adotado por diferentes governos e seu atual significado, com as medidas do presidente Trump. Confira abaixo a entrevista.

BBC News Mundo - Mudar de um lugar para outro, em busca de um lugar melhor e mais seguro para viver, faz parte da nossa natureza. Existem pessoas que chegam a defender que emigrar é um direito humano. Como o direito à livre movimentação se transformou em algo que, muitas vezes, é muito perigoso e, em alguns casos, pode acabar gerando punições? Juliet Stumpf - A migração sempre foi uma das nossas grandes vantagens enquanto espécie – um dos motivos que nos levaram a conseguir viver em quase todos os continentes do planeta.