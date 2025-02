A amígdala e outras partes do corpo com o surpreendente poder de se regenerar

Getty Images As amígdalas podem voltar a crescer após serem removidas O corpo humano é composto por mais de 37 trilhões de células, cada uma com uma vida útil limitada. Estas células são continuamente substituídas para manter a função dos órgãos e sistemas do organismo.

A regeneração de órgãos e sistemas é um santo graal científico que depende das células-tronco — mas, devido ao seu número limitado e à lenta taxa de divisão, este não é um caminho prático para a regeneração de órgãos. Seriam necessários muitos anos para repovoar todos os tipos de células necessários. No entanto, algumas pessoas veem seus órgãos "reaparecerem", como Katy Golden, que teve as amígdalas removidas pela segunda vez quando adulta, depois que elas voltaram a crescer ao longo de 40 anos.

Um dos motivos pelos quais as amígdalas podem voltar a crescer é o fato de uma das operações para removê-las ser uma amigdalectomia parcial. A remoção de apenas parte das amígdalas leva a uma recuperação mais rápida e a menos complicações, mas cerca de 6% das crianças podem apresentar recrescimento, o que pode exigir uma nova cirurgia mais adiante na vida. A maioria das pessoas associa a regeneração de órgãos ao fígado.

Uma porção de apenas 10% do fígado pode voltar a crescer e se tornar um fígado totalmente funcional. É assim também que os transplantes parciais de fígado permitem que o órgão do doador volte a crescer até um tamanho normal e totalmente funcional. Getty Images O fígado tem uma capacidade impressionante de regeneração Um órgão que tem uma capacidade surpreendente de se regenerar é o baço — e, às vezes, ele pode se regenerar sem que as pessoas percebam.