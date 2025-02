Quem é Mauricio Claver-Carone, o escolhido por Trump para 'restaurar ordem' na América Latina

Trata-se do advogado Mauricio Claver-Carone, de 49 anos. Como Rubio, ele também é de origem cubana e nasceu em Miami, no Estado americano da Flórida.

Claver-Carone construiu aos poucos sua relação de confiança com o presidente durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), quando foi diretor de Assuntos para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos .

"Mauricio conhece a região e sabe como priorizar os interesses dos Estados Unidos", acrescentou ele. "Ele também conhece as graves ameaças que enfrentamos com a imigração ilegal em massa e o fentanil."

"Não existe região do mundo, seja por migração, segurança ou comércio, que afete mais a vida individual dos norte-americanos do que a América Latina", declarou ele em entrevista coletiva, na sexta-feira (31/01), antes do início da sua viagem oficial pela América Central e Caribe, que inclui visitas ao Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana.

Formado pelo Rollins College, na Flórida, com doutorado em Direito pela Universidade Católica da América e mestrado em Direito Internacional e Comparado pelo Centro de Direito da Universidade Georgetown, todas nos Estados Unidos, Claver-Carone começou a estabelecer vínculos com a ala mais rígida do Partido Republicano com um blog chamado Capitol Hill Cubans, criticando a política de abertura americana em relação a Cuba.

Apenas uma semana depois de assumir o cargo, Claver-Carone se posicionou como a voz dos Estados Unidos frente à Colômbia para solucionar a crise diplomática desencadeada no domingo anterior (26/01), quando o presidente do país, Gustavo Petro, rejeitou dois aviões militares americanos que levavam colombianos deportados. Assim, foi evitada uma guerra comercial entre os dois países.

Defensor do embargo comercial dos Estados Unidos e de outras severas políticas econômicas, destinadas a suspender o financiamento ao governo cubano, ele também dirigiu a organização Cuba Democracy Advocates, cujo propósito é influenciar a política externa americana.

Foi naquela organização que ele consolidou sua posição de assessor em assuntos latino-americanos, dentro do universo republicano.

Claver-Carone começou sua carreira como assessor legal para a Controladoria do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, durante o governo do presidente George W. Bush (2001-2009).

Ele também foi diretor dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional (FMI), quando ajudou o ex-presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) a conseguir um empréstimo de US$ 57 bilhões (cerca de R$ 329 bilhões, pelo câmbio atual) — o maior da história da organização.

"Levamos o maior programa da história do Fundo Monetário para a Argentina. Se o programa foi mal administrado, se a Argentina não o executou corretamente ou se custou uma eleição, esta já é outra história", declarou Claver-Carone, em uma conferência virtual com o Conselho Chileno para Relações Internacionais, em 2020.

Getty Com o passar dos anos, Claver-Carone passou a ser pessoa de confiança de Donald Trump.

Mas foi no primeiro mandato de Trump que seu nome adquiriu mais relevância.

Em 2018, Claver-Carone foi nomeado responsável pelos assuntos do Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional e assessor especial do presidente.

Naquela função, ele foi um dos principais agentes da elaboração da política dos Estados Unidos para a Venezuela, que decidiu pelo apoio ao então líder da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaidó, em suas pretensões de chegar à presidência. O plano acabou quando Guaidó abandonou o país e Maduro consolidou o poder.

Ainda assim, Claver-Carone pressionou como assessor para que fossem impostas fortes sanções à Venezuela e a Cuba. Ele justificou as medidas mencionando as "graves" violações de direitos humanos dos governos dos dois países.

Getty O novo enviado especial da Casa Branca foi desligado do BID em 2022.

Em 2020, impulsionado pelo próprio Trump, Claver-Carone foi nomeado presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que concede financiamento a longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe.

Sua nomeação não foi livre de críticas, por se tratar de um cargo historicamente reservado para a América Latina. Ele permaneceu no BID por dois anos e ficou marcado por um escândalo.

Claver-Carone foi acusado de manter relacionamento com sua chefe de gabinete, Jessica Bedoya. Eles já haviam trabalhado juntos no Conselho de Segurança da Casa Branca e Bedoya foi favorecida por promoções. Claver-Carone foi forçado a renunciar por ter violado o código de ética da instituição.

Ele foi o primeiro presidente da história do BID a ser demitido. Claver-Carone sempre negou o relacionamento e declarou mais de uma vez que foi vítima de uma campanha de difamação.

"No afã das elites arraigadas para prejudicar minha liderança e reputação, bem como a do meu pessoal, o Banco não agiu como uma instituição baseada em normas", defendeu-se ele, pouco mais de dois anos atrás.

Após sua saída do BID, Claver-Carone trabalhou em um fundo de capital privado de investimentos do Oriente Médio para a América Latina, segundo a plataforma de notícias especializada em economia Bloomberg.

Agora, ele volta à Casa Branca para ajudar a definir a estratégia dos Estados Unidos na América Latina.

"A nomeação de Claver-Carone representa a ala mais rígida da equipe que acompanha o presidente Trump", declarou à BBC News Mundo — o serviço em espanhol da BBC — um ex-embaixador que conhece de perto o advogado.

Olhar sobre a região

Antes da viagem pela América Central, sua agenda começou na última sexta-feira (31/01), com a reunião do enviado para missões especiais do governo Trump, Richard Grenell, com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, em Caracas.

"Não será uma negociação", adiantou Claver-Carone, horas antes do encontro.

"É uma visita para transmitir uma mensagem inequívoca sobre dois pontos: os criminosos venezuelanos, incluindo os membros da (gangue) Tren de Aragua, serão devolvidos e é responsabilidade da Venezuela recebê-los; e os reféns norte-americanos devem ser liberados e regressar para os Estados Unidos", destacou ele.

"Se estas duas exigências não forem cumpridas, haverá consequências. Não haverá negociação sobre o petróleo da Venezuela. O petróleo venezuelano não faz falta para os Estados Unidos. Não haverá quid pro quo."

"Tenho um conselho para Maduro: que atenda às exigências porque, se não as cumprir, haverá consequências. Por isso, sugerimos que ele as considere uma oportunidade", declarou ele, deixando clara a forma de abordagem do seu governo em relação à Venezuela.

A visita ocorreu conforme o programado e Grenell regressou para os Estados Unidos com seis cidadãos norte-americanos que estavam detidos em Caracas. Eles haviam sido acusados de "terrorismo" e de serem "mercenários" de alto perfil.

Getty O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se envolveu recentemente em imbróglio com Trump.

"A agenda de política externa do presidente Trump começa perto de casa", escreveu o secretário de Estado, Marco Rubio, em editorial publicado naquele mesmo dia pelo jornal The Wall Street Journal.

"Mesmo quando as circunstâncias exigem firmeza, a visão do presidente para o hemisfério continua sendo positiva", prosseguiu Rubio. "Vemos uma região próspera, repleta de oportunidades."

Claver-Carone também destacou as possibilidades de colaboração com os aliados na região, em temas como migração, segurança e comércio.

"[Os presidentes de El Salvador, Costa Rica e República Dominicana] Bukele, Chaves e Abinader são os líderes com maior aprovação da região, devido ao sucesso da sua gestão", declarou ele, sobre a visita oficial. "São grandes aliados dos Estados Unidos e queremos consolidar e fortalecer estas relações."

Mas alguns especialistas destacam que, na verdade, o governo Trump identifica na América Latina mais problemas do que benefícios.

"Trump infantiliza a região", declarou o analista Juan Tokatlian à BBC News Mundo. "Ele a considera irrelevante para os Estados Unidos e, por sua vez, diz que ela deve se comportar de determinada maneira para merecer algo positivo."

Para Tokatlian, o governo republicano observa a região com um olhar de que "não entende que suas ações podem prejudicar os Estados Unidos".

Em última análise, o novo enviado especial do Departamento de Estado americano é um velho conhecido de Donald Trump. Ele procura impor uma grande dose de velocidade às relações com a América Latina, para colaborar com a construção do que o presidente anunciou como "a nova era de ouro" dos Estados Unidos.