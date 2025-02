Os 4 erros mais cometidos ao estudar para concursos públicos — e como contorná-los

Getty Images Tudo indica que busca por concursos públicos vai continuar em alta em 2025 A busca por estabilidade financeira, bons salários e benefícios faz com que milhares de pessoas no Brasil se dediquem a estudar para concursos com o objetivo de conquistar uma vaga no serviço público. O ano passado mostrou a grandeza dessa procura: segundo o Censo dos Concursos 2024, realizado pela plataforma de cursos preparatório Qconcursos, mais de 13 mil certames foram lançados, um aumento de 30% em relação a 2023.

Entre os principais destaques, esteve a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", que ofereceu 6.640 vagas.

A iniciativa, criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, entrou para a história ao registrar 2,14 milhões de inscritos — um recorde no Brasil. Para 2025, a tendência deve continuar, com a expectativa de realização da segunda edição do Enem dos Concursos e o lançamento de grandes editais que já estão confirmados. Mas estudar para concursos públicos pode ser desafiador: a sensação de não saber por onde começar, a falta de uma rotina e a pressão por bons resultados, por exemplo, podem dificultar a preparação — e até a aprovação.

Além disso, os concursos são divididos em áreas, como fiscal, jurídica, administrativa, policial e bancária, entre outras. Além de serem completamente diferentes, cada uma delas demanda um planejamento específico. "Ele [o estudante] precisa pensar em qual área vai focar, se tem aptidão para ela, se é algo que gostaria de fazer. Não adianta estudar para áreas aleatoriamente. Fazer planejamento para a área policial é diferente de área fiscal. Se a pessoa não entende isso, ela perde muito tempo", ressalta Tanaka.

Ele recomenda buscar conteúdos online, como vídeos de pessoas que foram aprovadas em áreas específicas, para a a entender como os concursos funcionam e se familiarizar com cada área. Segundo Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, querer aproveitar todos os editais que saem é um dos principais erros cometidos por iniciantes. "Quando a pessoa não tem foco, ela fica menos competitiva, porque quer fazer tudo que aparece porque acha que está perdendo uma oportunidade. Só que deixa de ser uma oportunidade se você não se preparou para aquilo, não se dedicou", afirma.