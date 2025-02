A guerra política e fashion dos bonés, que vai do Oscar a Brasília e envolve até a China

Reuters e Reprodução O barulho das máquinas de bordar bonés não para no andar subterrâneo da histórica Galeria do Rock, no centro de São Paulo. Em meio a um painel com imagens de caveiras, logos de marcas americanas e escudos de times de futebol, a comerciante Graziele Ferreira recebe ligações de clientes querendo desenhos que não se encontram no mostruário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos últimos meses, por exemplo, foram vários os pedidos por bonés vermelhos inspirados no slogan da campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, o Make America Great Again (Faça a América Grande Novo) – uns em apoio, outros com algumas modificações irônicas da frase original.

Também foram encomendadas as peças laranjas com o nome do álbum Caju, da cantora Liniker, além da peça estampada com a frase "a vida presta", dita pela atriz Fernanda Torres logo após ser indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme Ainda Estou Aqui. É que agora funciona assim: bombou na internet ou no noticiário, logo vai parar na cabeça dos brasileiros, explica Graziele, há 15 anos trabalhando com a confecção de bonés. Nos últimos dias, o boné também ganhou de vez a arena política no Congresso, em Brasília. Tudo começou com os parlamentares governistas, capitaneados pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o acessório azul escrito "O Brasil é dos brasileiros".

O movimento acontece após o governo Lula mudar o ministro da Secretaria de Comunicação, cargo agora ocupado por Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha petista em 2022 e quem escolheu o slogan, segundo Padilha. O azul e a frase contrastam com o vermelho do boné de Trump usado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no dia da posse do republicano, em janeiro. No dia seguinte à estreia do boné azul do governo, no início do que tem sido chamado de a "guerra dos bonés", deputados bolsonaristas apareceram com a frase "comida barata novamente" na cabeça, em alusão à inflação dos alimentos.

Em serviços de customização de bonés pelo país, já há uma procura pelos acessórios políticos. "Apesar de não trabalharmos com pedidos individuais, temos recebido contatos nas redes sociais, de pessoas dos dois lados [do espectro político]", diz Artur Pinheiro, um dos sócios da Seu Boné, uma das principais empresas do setor, com mais de 100 funcionários e sede no Rio Grande do Norte. O novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou a criticar a disputa: "Boné serve para proteger a cabeça do sol, e não para resolver problemas do país", disse.

Vitor Tavares/BBC Lojas na Galeria do Rock, em São Paulo, personalizam bonés Motta pode estar certo quanto a não resolver problemas do país, mas erra ao colocar a função do boné como única e exclusivamente para proteger do sol, como mostra a própria história da peça. "Na hora que você está interagindo com uma pessoa, o boné meio que te obriga a interagir com ele também", explica Gustavo Berti, pesquisador do projeto Ecomuseu do Boné, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Apucarana (PR). "O boné está ligado à forma que uma pessoa interage com o mundo, e é aí que entra o boné como um meio de propagação ideológica. Ele consegue condensar ideias e conceitos complexos num objeto que é versátil", completa.