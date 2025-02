Após China revidar tarifas dos EUA, há como evitar uma guerra comercial?

Pequim tomou sua decisão. Depois de passar dias alertando sobre medidas retaliatórias e conclamando Washington a iniciar negociações para "chegar a um meio-termo com a China ", o governo chinês decidiu retaliar — ou pelo menos ameaçar — com suas próprias tarifas de importação .

Esta data é importante. Ela significa que as duas maiores economias do mundo têm pouco tempo para evitar uma guerra comercial iminente.

Em primeiro lugar, as medidas de retaliação da China apresentam escopo limitado, em comparação com a tarifa de Donald Trump , de 10% sobre todos os produtos chineses destinados aos Estados Unidos.

O presidente Trump também irá enfrentar muito mais dificuldades para chegar a um acordo com a China, em comparação com o México e o Canadá . E muito irá depender do que ele deseja receber de Pequim.

Já o presidente Xi talvez não deseje brigar com Trump por enquanto. Ele está ocupado tentando resolver as dificuldades da sua própria economia.

A China é o principal rival econômico dos Estados Unidos. Eliminar o país asiático das principais cadeias de suprimentos é um dos objetivos do governo Trump.

Se o presidente americano pedir demais, Xi pode decidir se retirar das negociações. E haverá um limite até onde ele estará disposto a ser pressionado.

Trump está lidando com uma China muito mais confiante do que no passado. Pequim ampliou sua influência global e, agora, é o principal parceiro comercial de mais de 120 países.

Ao longo das últimas duas décadas, a China também tentou reduzir progressivamente a importância do comércio exterior para sua economia, elevando a produção para consumo doméstico.

Atualmente, as importações e exportações representam cerca de 37% do PIB chinês, muito menos do que os 60% no início dos anos 2000, segundo o centro de pesquisa e debates Council on Foreign Relations, com sede em Nova York.

A tarifa de 10% será prejudicial, mas Pequim pode perceber que irá conseguir absorver o golpe — por enquanto.

O receio é de que Trump esteja falando sério sobre elevar a alíquota para 60%, como ele prometeu durante a campanha presidencial. Ou que ele continue usando a ameaça das tarifas como instrumento recorrente sobre a cabeça do presidente Xi.

Se isso acontecer, Pequim irá querer se preparar — e isso significa ter uma estratégia clara para o caso de escalada da situação.

Aprendendo com o passado

Na última vez em que os dois líderes assinaram um acordo, não houve bons resultados.

A China e os Estados Unidos concordaram em igualar suas tarifas de importação para centenas de bilhões de dólares em mercadorias, a partir de 2018.

O acordo durou mais de dois anos, até o momento em que a China concordou em gastar mais US$ 200 bilhões (cerca de R$ 1,15 trilhão) por ano em mercadorias americanas em 2020.

Washington esperava que o acordo reduzisse o imenso déficit comercial existente entre a China e os Estados Unidos. Mas o plano foi prejudicado pela pandemia de covid-19.

O déficit, agora, é de US$ 361 bilhões (cerca de R$ 2,1 trilhões), segundo dados do governo chinês.

Existem também importantes dificuldades para a China, que calcula vários passos à frente em qualquer negociação.

Pequim ainda exporta para os Estados Unidos cerca de quatro vezes mais do que importa.

Os analistas acreditam que a China, agora, busca maior variedade de medidas de retaliação, além simplesmente das tarifas de importação, caso a guerra comercial se agrave.

O tempo está passando. Esta ainda não é uma guerra comercial em larga escala.

Empresas de todo o mundo irão aguardar para ver se os dois líderes conseguem firmar algum tipo de acordo, ainda esta semana.