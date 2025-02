O asteroide monitorado de perto por agências espaciais por risco de colisão com a Terra

O YR4 foi detectado em 27 de dezembro de 2024. Os astrônomos calcularam que ele tinha entre 40 metros e 90 metros de diâmetro. Isso significa que teria o poder de uma bomba nuclear se atingisse a Terra — e causaria danos graves se o impacto ocorresse em uma área povoada.

Mas é muito mais provável que o YR4 caia no oceano ou em uma parte remota do planeta. Ele está muito longe da Terra, e há muitas incertezas neste estágio para determinar onde poderia ocorrer um possível impacto no caso improvável de uma colisão.

Desde o início de janeiro, os astrônomos têm usado telescópios para calcular com mais precisão o tamanho e a trajetória do asteroide. O YR4 está agora classificado como nível 3 de 10 na Escala de Turim de risco de colisão: "um encontro próximo que merece a atenção dos astrônomos e do público". Uma colisão só é certa quando atinge nível 8, 9 ou 10, com os números aumentando de acordo com os danos que provavelmente serão causados.