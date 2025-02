A China realmente controla o Canal do Panamá, como diz Trump?

Getty Images Navio chinês navega nas eclusas de Cocolí, no Canal do Panamá, em 2018 O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, advertiu no domingo (2/2) que o governo norte-americano tomará medidas contra o Panamá se a influência da China no canal não for reduzida. O principal representante da diplomacia dos EUA se reuniu com o presidente panamenho José Raúl Mulino em uma visita oficial ao país.

De acordo com a agência de notícias AFP, Rubio informou no encontro que o presidente dos EUA, Donald Trump, sustenta que o Panamá violou os termos do tratado de devolução do canal concretizado em 1999. "Ele deixou claro que esse status quo é inaceitável e que, na ausência de mudanças imediatas, seria necessário que os EUA tomassem as medidas necessárias para proteger seus direitos sob o tratado", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, sem esclarecer que medidas seriam tomadas. Já o presidente do Panamá disse, após o encontro, não ver ameaça de ação militar por parte dos EUA e afirmou que o tratado com os EUA não está em risco. Ele declarou também que o controle do canal não está em discussão.

"A soberania do Panamá não está em questão, isso é muito importante e expliquei isso em detalhes [a Rubio]", afirmou. "O canal é operado pelo nosso país e assim continuará sendo". Nas últimas semanas, Trump ameaçou retomar o canal à força, alegando que são aplicadas tarifas "exorbitantes" para embarcações americanas e dizendo que o canal seria controlado por soldados chineses — afirmações refutada pelas autoridades panamenhas. A estratégica via navegável, responsável por cerca de 5% do volume do comércio marítimo mundial, é administrada pela Autoridade do Canal do Panamá, uma entidade do governo panamenho, e não por soldados chineses.

Ainda assim, a declaração imprecisa de Trump reflete a preocupação de alguns funcionários americanos com os investimentos significativos da China no canal e em sua infraestrutura adjacente. Mas afinal, qual a real influência da China sob o Canal do Panamá? A história do Canal Os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na construção e administração da hidrovia que une os oceanos Atlântico e Pacífico.

Após uma tentativa fracassada da França de construir o canal, os Estados Unidos adquiriram os diretos de realizar o projeto. Getty Images A construção foi concluída em 1914 A construção do canal foi concluída em 1914. Ele permaneceu sob controle americano até 1977, quando o então presidente Jimmy Carter assinou um tratado para ceder gradualmente o canal ao Panamá - uma medida que Trump já classificou como "tola".