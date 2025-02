Canadenses vaiam hino americano em partidas esportivas, após Trump anunciar tarifas

USA Today Sports Torcedores vaiaram o hino nacional dos EUA durante partidas de hóquei no gelo durante o fim de semana após o anúncio de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump Poucas horas depois de o presidente Donald Trump anunciar a imposição de tarifas pesadas ao Canadá, torcedores vaiaram o hino nacional dos EUA durante um jogo contra um time americano na Liga Nacional de Hóquei. No domingo (2/2), o mesmo aconteceu durante uma partida de basquete entre Toronto Raptors e Los Angeles Clippers. As vaias foram ouvidas durante todo o hino — e quase abafaram a performance do jovem de 15 anos que entoava a canção.

O descontentamento vocal de torcedores geralmente respeitosos é um sinal claro da profunda consternação dos canadenses com a decisão de Trump de atingir seu aliado mais próximo com impostos punitivos, que ameaçam desencadear uma guerra comercial sem precedentes no continente norte-americano.

As tarifas de 25% impostas por Trump sobre todas as importações canadenses para os EUA — com uma taxa menor de 10% sobre energia — devem entrar em vigor na terça-feira (4/2). E elas passam a valer num momento em que o presidente americano redobra a pressão — que deixou de ser vista como uma piada ou um discurso de campanha — para que o Canadá se junte aos EUA e se torne o 51º Estado americano. Enquanto muitos economistas projetam que as tarifas também aumentarão os custos para os americanos em itens essenciais do dia a dia, de gasolina a mantimentos, o Canadá é o parceiro comercial mais vulnerável às ações de Trump.

Se elas durarem meses, o país pode entrar em uma recessão econômica dolorosa. A raiva está crescendo — e com ela, um desejo de encampar uma luta que foi ecoada por líderes políticos no país de 40 milhões habitantes. "Muitos entre nós serão afetados por isso, e teremos alguns momentos difíceis. Peço que estejam lá, uns pelo outros", discursou o primeiro-ministro Justin Trudeau na noite de sábado (1/2).

"Agora é a hora de escolher o Canadá", complementou ele. Getty Images O primeiro-ministro Justin Trudeau falou em 'unidade nacional' após o anúncio de tarifas impostas pelos EUA Alguns canadenses já atenderam aos apelos por solidariedade. Nas redes sociais, circularam guias sobre como evitar produtos feitos nos Estados Unidos.

Um supermercado local em Toronto começou até a rotular o iogurte canadense para os compradores, de acordo com uma imagem publicada no X (o antigo Twitter) pela médica Iris Gorfinkel, que mora em Toronto. Outros declararam que cancelarão planos de viagem para os EUA ou deixarão de visitar o país de forma definitiva. "Ontem, em resposta às tarifas de Trump, cancelamos nossa viagem das férias em família para os EUA, que faríamos em março", escreveu o escritor canadense Seth Klein, no Bluesky.