Por que El Salvador decidiu abandonar bitcoin como moeda oficial após 4 anos

Reuters El Salvador adotou o bitcoin como moeda corrente no país em 2021 El Salvador retirou do bitcoin o status de moeda legal menos de quatro anos depois de ter sido o primeiro país a adotá-lo, impulsionado pelo presidente Nayib Bukele. Essa mudança faz parte da reforma da Lei Bitcoin, aprovada nesta quarta-feira (29/1) pela Assembleia Legislativa, controlada pelos governistas.

Seu uso passa a se restringir a transações entre cidadãos e empresas privadas, e sua aceitação deixa de ser obrigatória, tornando-se opcional. O projeto de reforma foi apresentado pela ministra do Turismo, Morena Valdez, a pedido do presidente Bukele. Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, ele não comentou publicamente o tema. A decisão ocorre em um contexto econômico desafiador para o país e em meio a uma negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI) por um empréstimo de US$ 1,4 bilhão. Entre as condições impostas pelo FMI estava a necessidade de "mitigar os riscos do bitcoin".

Em dezembro, o organismo internacional e as autoridades salvadorenhas chegaram a um acordo técnico, mas El Salvador precisava cumprir os requisitos estabelecidos para que o conselho executivo do FMI desse a aprovação final em fevereiro. Lei confusa e obscura A reforma gerou confusão e críticas devido à nova redação de alguns artigos. O trecho que mais causou perplexidade foi a alteração no primeiro artigo da lei, do qual foi removida a palavra "moeda", mas mantida a expressão "de curso legal".

"O que significa dizer que o bitcoin é regulado como 'de curso legal'?", questionou o advogado constitucionalista Enrique Anaya. "A chave é que o conceito de moeda desaparece", explicou à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, a economista Julia Evelin Martínez. "Por exemplo: o euro tem curso legal em El Salvador porque as pessoas podem usá-lo opcionalmente se ambas as partes concordarem, mas não é moeda de curso legal porque ninguém é obrigado a aceitar pagamentos em euros", detalha Martínez, que foi professora e pesquisadora no Departamento de Economia da Universidade Centro-Americana José Simeón Cañas (UCA) de 1998 até o ano passado.

O economista Carlos Acevedo, ex-presidente do Banco Central de Reserva de El Salvador, concorda com essa interpretação. "Esse é o espírito da reforma, embora a redação seja muito confusa e obscura", avalia. Antes da reforma, a lei obrigava comércios, empresas e instituições públicas a aceitarem pagamentos em bitcoin, a menos que não tivessem a tecnologia para processar as transações. Agora, essa aceitação passa a ser voluntária.