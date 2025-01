O plano multimilionário de segurança do Ártico anunciado pela Dinamarca em meio à ameaça de Trump de controlar a Groenlândia

A medida ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer comprar a Groenlândia, uma ilha autônoma com ampla autonomia, mas parte da Dinamarca.

Reuters A Ministra da Independência e Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, fez o anúncio ao lado do Ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen

A Dinamarca anunciou que gastará 14,6 bilhões de coroas (cerca de R$ 10 bilhões) para fortalecer a segurança na região do Ártico, em colaboração com seus territórios autônomos, a Groenlândia e as Ilhas Faroé.

O acordo, que busca "melhorar as capacidades de vigilância e manter a soberania na região", inclui três novos navios para o Ártico, mais drones de longo alcance com capacidades avançadas de captação de imagens e maior cobertura de satélite.