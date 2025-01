Como será 'tarifaço' sobre Canadá e México anunciado por Trump

Getty Images Além de anunciar 'tarifaço' para Canadá e México, Trump afirmou que ainda está estudando medida semelhante para a China O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cumprirá seu plano de taxar em 25% importações do Canadá e do México a partir deste sábado, 1º de fevereiro. Mas ainda não foi decidido se isso incluirá o petróleo desses países, ele acrescentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Falando a repórteres no Salão Oval, Trump disse que a medida visa lidar com déficits comerciais e com problemas nas fronteiras, como a travessia de migrantes sem documentos e o tráfico de fentanil.

Canadá e México disseram anteriormente que responderiam às tarifas dos EUA com medidas próprias, ao mesmo tempo em que buscavam garantir a Washington que estavam agindo para lidar com as preocupações sobre suas fronteiras com os EUA. Trump também sugeriu que ainda está planejando impor novas tarifas à China — as quais seriam de 10%, segundo disse no início do mês. "Com a China, também estou pensando em algo porque eles estão enviando fentanil para o nosso país e, por causa disso, estão nos causando centenas de milhares de mortes", disse Trump.

"Então a China vai acabar pagando uma tarifa também por isso, e estamos no processo de fazer isso." Durante a campanha eleitoral, Trump ameaçou atingir produtos chineses com tarifas de até 60%, mas adiou qualquer ação imediata em seu primeiro dia de volta à Casa Branca — em vez disso, ordenou que seu governo estudasse a questão. Desde 2018, as importações de produtos chineses pelos EUA se estabilizaram — um cenário que os economistas atribuíram em parte a uma série de tarifas que Trump impôs durante seu primeiro mandato.

No início deste mês, uma autoridade chinesa de alto escalão alertou sobre as consequências do protecionismo, já que o retorno de Trump à presidência renova a ameaça de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo — entretanto, essa fonte não mencionou os EUA diretamente. Discursando no Fórum Econômico Mundial em Davos, Ding Xuexiang, vice-primeiro-ministro da China, disse que seu país estava buscando uma solução "ganha-ganha" para as tensões comerciais e que queria expandir suas importações. Tarifas são impostos de importação sobre bens feitos no exterior.