Como avião e helicóptero podem bater no espaço aéreo mais vigiado do mundo?

Um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos com uma tripulação de três colidiu com um jato da American Airlines transportando 64 pessoas segundos antes da aeronave de passageiros pousar no aeroporto Washington National.

O mundo da aviação tenta entender como uma colisão mortal no ar entre um avião de passageiros e um helicóptero militar pôde acontecer no que um especialista descreveu como "o espaço aéreo mais controlado do mundo".

"Tem que haver gerenciamento de fluxos de tráfego para manter a separação. É muito parecido com o que temos em Londres, onde você tem que gerenciar fluxos de tráfego entre Heathrow, Stansted, Gatwick e London City", observou o especialista.

"Então DC não é diferente nesse sentido de Londres ou Nova York... não é totalmente incomum."

No entanto, há muito espaço aéreo restrito acima do Distrito de Columbia, onde fica a Casa Branca – residência oficial do presidente americano e sede do poder executivo – e o Capitólio (sede do poder legislativo federal americano), do outro lado do Rio Potomac do Aeroporto Nacional.