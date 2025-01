Algemas, 3 aviões por semana, voo militar: como funciona a deportação sem e com Trump

Presidência da Colômbia via EPA Colombianos deportados chegam a Bogotá; afinal, o que sempre aconteceu e o que pode ser novo sob Trump? A tumultuada chegada a Manaus de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos na última sexta (24/01) levantou questões sobre se o uso de algemas é praxe ou configura abuso, como funcionam os voos fretados de deportação e se há acordo formal bilateral entre o Brasil e os EUA no tema. Segundo o governo brasileiro, o voo encerrado em Manaus foi o 46º recebido pelo Brasil desde 2022 — e o primeiro no qual houve problemas neste intervalo de tempo.

E embora tenha sido o primeiro sob a administração Donald Trump, não se pode dizer que algo tenha sido alterado neste voo especificamente por determinação da nova gestão republicana. Leia a seguir como funcionam os voos de deportação, o que sempre aconteceu e o que pode ser novo sob Trump. Algemas como prática comum Getty Images Autoridades americanas costumam argumentar que algemas são necessárias para segurança do voo e da tripulação O uso de algemas, em pés e mãos, para adultos brasileiros durante os voos em aviões fretados para deportação pelos Estados Unidos é prática comum dos agentes do ICE, o serviço de alfândega e imigração dos EUA, que comandam esses voos.

Apesar dos recorrentes protestos da diplomacia brasileira contra o uso indiscriminado de correntes e algemas, as autoridades americanas costumam argumentar que a imobilização dos deportados é necessária para garantir a segurança do voo e da tripulação. A praxe é que tais dispositivos sejam retirados antes do desembarque, até porque, da perspectiva legal do Brasil, os deportados não cometeram qualquer tipo de crime em solo pátrio. "O uso das algemas, do acorrentamento inclusive na barriga, nos pés e nas mãos, é algo que é parte de como os voos do ICE são conduzidos e sempre foi assim, independente do governo. Normalmente, 20 minutos antes do pouso, os passageiros que estão sendo deportados são desacorrentados, as algemas são retiradas.. Por isso que foi tão diferente e chocante ter visto os brasileiros em solo brasileiro ainda algemados", afirmou à BBC News Brasil Gabrielle Oliveira, professora de educação e migração da Universidade de Harvard.

Segundo Oliveira, nesses voos há uma organização de filas de prioridade para uso de banheiro, por exemplo, momento em que os deportados seriam liberados das algemas. Menores de idade, idosos e mulheres com crianças pequenas costumam ser poupados das algemas, mas a necessidade do uso ou não das correntes é subjetivo e fica a critério dos agentes encarregados da repatriação. Reuters Brasileiros relataram mau estado de aeronave e agressões durante voo de deportação dos EUA A BBC News Brasil apurou que, em 2021, durante o governo Biden, um adolescente brasileiro chegou a ser algemado pelo ICE em um desses voos, o que gerou protestos do Itamaraty.