A caótica troca de reféns por dezenas de prisioneiros em meio à frágil trégua em Gaza

Três israelenses e cinco cidadãos tailandeses foram entregues à Cruz Vermelha pelo Hamas antes de serem transferidos para as forças israelenses e levados para Israel .

Mais oito reféns mantidos pelo Hamas em Gaza foram libertados como parte do acordo de cessar-fogo com Israel, em meio a cenas caóticas.

Com as libertações desta quinta-feira, 15 reféns foram libertados desde que o cessar-fogo entrou em vigor em 19 de janeiro. Oitenta e dois ainda estão detidos.

Cerca de duas horas depois, em Khan Younis, no sul, outros sete reféns foram trazidos para fora em meio a um pandemônio.

Multidões de civis foram mantidas afastadas por combatentes armados do Hamas enquanto ela aparecia em uma plataforma e recebia um certificado, antes de ser passada para a Cruz Vermelha.

A soldada israelense Agam Berger, 20, foi a primeiro a ser libertada nesta quinta-feira – em ação liderado por homens armados mascarados em um evento encenado em meio aos escombros em Jabalia, no norte de Gaza.

Ocorreu simbolicamente em frente aos restos da casa – bombardeada por Israel – do falecido líder do Hamas Yahya Sinwar, o arquiteto dos ataques de 7 de outubro . Sinwar foi morto por tropas israelenses em Rafah em outubro de 2024.

Eles foram conduzidos por combatentes armados através de multidões de espectadores aplaudindo, muitos filmando com celulares, antes de serem entregues à Cruz Vermelha.

Em um sinal da precariedade do cessar-fogo, a libertação dos prisioneiros foi paralisada por Israel até que recebesse garantias de que as cenas que acompanharam a libertação dos reféns em Khan Younis não se repetiriam.

O gabinete do primeiro-ministro disse que recebeu dos mediadores "um compromisso de que uma saída segura será garantida para os reféns" ainda a serem libertados.

Reuters Palestinos esperam em Ramallah para receber os prisioneiros libertados

Cessar-fogo frágil

O adiamento foi o último desafio para o cumprimento das delicadas e complexas etapas recíprocas com as quais Israel e o Hamas se comprometeram sob os termos do cessar-fogo.