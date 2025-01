Por que Relógio do Juízo Final está mais perto da hora da destruição do que nunca

O grupo de cientistas também disse que "as perspectivas a longo prazo para as tentativas do mundo de lidar com as mudanças climáticas continuam ruins, com a maioria dos governos falhando em promulgar as iniciativas financeiras e políticas necessárias para deter o aquecimento global".

No âmbito biológico, continuou o BAS, "doenças emergentes e reemergentes continuam ameaçando a economia, a sociedade e a segurança do mundo".

Ele também alertou que "várias outras tecnologias disruptivas avançaram em 2024 de maneiras que tornam o mundo mais perigoso".