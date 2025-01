Nova Zelândia facilita entrada de 'nômades digitais' para incentivar turismo

O governo informou que as mudanças se aplicam a todos os tipos de visto de visitante, incluindo turistas e pessoas que visitam familiares, parceiros e responsáveis com vistos de longa duração. No entanto, destacou que apenas trabalhos remotos realizados para empregadores estrangeiros são permitidos. Visitantes cujo emprego exige presença física no país ainda precisarão obter os vistos apropriados.

Antes da pandemia, o turismo era a maior indústria de exportação do país, contribuindo com mais de 40 bilhões de dólares neozelandeses (R$ 135 bilhões) para a economia, segundo a Tourism New Zealand, órgão de turismo do governo local.

"Esses empregos são mantidos no exterior, e os profissionais poderão permanecer conectados a eles enquanto estiverem na Nova Zelândia", disse Willis, acrescentando que esses trabalhadores "não disputarão empregos com neozelandeses".

O turismo chegou a contribuir com mais de 5 pontos percentuais do PIB do país. No entanto, esse valor diminuiu nos últimos anos em decorrência dos impactos da pandemia.

Isso reflete as dificuldades econômicas mais amplas enfrentadas pelo país. O aumento das taxas de juros, impulsionado por uma inflação elevada, resultou na estagnação do crescimento econômico, aumento do desemprego e crescimento do número de pessoas buscando trabalho no exterior.

A Nova Zelândia junta-se a uma lista crescente de países que, nos últimos anos, introduziram programas de visto para nômades digitais, aproveitando o aumento de pessoas que buscam oportunidades para viajar enquanto trabalham remotamente.