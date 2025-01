Por que Escócia vai exigir 'termo de compromisso' para quem quiser ter cães

O Projeto de Lei do Bem-Estar dos Cães visa promover a tutela responsável, garantindo que as pessoas entendam o compromisso exigido antes de assumirem um animal de estimação.

Um novo termo de compromisso para a adoção ou compra de cães deverá ser assinado pelos tutores na Escócia , de acordo com uma nova lei aprovada pelo Parlamento local.

Dentro de 12 meses, o governo precisará elaborar o termo, que é na verdade uma lista de questões que os donos devem considerar antes de pegar um cachorro. Os itens do 'checklist' incluem perguntas sobre o tempo, o espaço e o dinheiro necessários para criar o animal de estimação.

Após preenchido, o termo será transformado em um certificado, a ser assinado pelo novo tutor e pela pessoa de quem ele está adquirindo o cão (o criador ou ONG de adoção, por exemplo). A ideia é que ambos os lados estejam cientes do compromisso envolvido.

As novas regras serão implementadas após a aprovação do projeto de lei proposto pela parlamentar Christine Grahame, do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), que vem pressionando por mudanças há mais de sete anos.

Grahame apresentou pela primeira vez um projeto de lei sobre bem-estar de cães em 2018, mas o viu ser deixado para trás no final de um mandato parlamentar reduzido pela pandemia de covid-19.