Trump anuncia sanções contra Colômbia por recusa em aceitar aviões militares com deportados

O presidente americano disse neste domingo (26/01) que imporá tarifas de 25% sobre as vendas colombianas para os EUA e cancelará vistos para funcionários do governo colombiano.

Um dia após o Brasil se queixar do tratamento dispensado a brasileiros deportados pelos EUA, o governo americano anunciou que a Colômbia será sancionada por questionar a nova política de imigração do governo Donald Trump.

A medida ocorre em retaliação à decisão do presidente colombiano, Gustavo Petro, de não autorizar o pouso de dois aviões militares transportando cidadãos colombianos deportados pelos EUA.

"Acabo de ser informado que dois voos de repatriação dos Estados Unidos, com um grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a pousar na Colômbia. Esta ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre seu povo", escreveu Trump em sua rede social, Truth.

No entanto, suspender a emissão de vistos não é a única medida que Washington está considerando. "Medidas retaliatórias adicionais serão implementadas em breve", acrescentou o jornal.

"Em resposta à recusa do presidente Petro em aceitar dois voos com deportados colombianos, que ele havia autorizado anteriormente e que haviam sido aprovados pelos mais altos níveis de governo, a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia fechará amanhã (27/01) a seção de vistos", disse uma autoridade dos EUA ao jornal de Bogotá.

A decisão foi tomada pelo governo americano no domingo, horas depois de o presidente colombiano negar permissão para que dois aviões militares dos EUA transportando colombianos deportados pousassem no país, segundo o El Tiempo, o principal jornal da Colômbia.

A mesma informação é relatada pelo El País, o principal jornal espanhol: "A Secretaria de Estado respondeu (...) com a suspensão por tempo indeterminado do trabalho da seção de vistos da sua embaixada em Bogotá e com a promessa de novas represálias nos próximos dias".

A revista Semana e a rádio RCN também noticiaram o fechamento da seção de vistos.

No entanto, ainda não havia informações confirmando a medida nem nos canais do Departamento de Estado, da embaixada dos EUA em Bogotá ou do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.