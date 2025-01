Quem é o 'czar da fronteira' de Trump que promete comandar deportações em massa

Getty Images "Vamos ter a maior operação de deportação que este país já viu. E não vou me desculpar por isso", disse Tom Homan no ano passado Ex-agente da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, Tom Homan foi encarregado por Donald Trump de cumprir a promessa de realizar a maior campanha de deportação da história do país. Como 'czar da fronteira' do novo governo, Homan afirmou já ter dado início às operações da agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês) em busca de imigrantes ilegais.

"Eles sabem exatamente quem eles estão procurando. Eles sabem muito bem onde encontrá-los", disse em entrevista à emissora americana CNN.

Segundo o oficial, as operações têm como foco inicial imigrantes ilegais com condenações criminais, mas pode haver prisões "colaterais" de pessoas indocumentadas, mas que não possuem passagem pela polícia. "O que está acontecendo na nossa fronteira é a maior vulnerabilidade de segurança nacional que já vi na minha carreira, e faço isso há mais de 35 anos", disse Tom Homan em uma de suas primeiras entrevistas após assumir o cargo oficialmente. "Vamos fechar essa fronteira e controlar esse problema."

Mas o americano de 63 anos não é desconhecido da atual administração republicano. Homan atuou no primeiro governo Trump, como diretor interino da ICE. Antes disso, foi agente da patrulha de fronteira e começou sua carreira como policial no estado de Nova York. "Eu era um agente da patrulha de fronteira. Eu vesti o uniforme", disse ele em uma entrevista à Fox no final do ano passado. "Tenho orgulhoso de ter usado o uniforme... Eu fui o primeiro diretor do ICE a subir na hierarquia." Mas segundo a imprensa americana, Homan passou muitos dos seus últimos anos como agente imigratório frustrado, já que muitas de suas visões e ideias eram consideradas linha-dura demais.

Quando foi abordado pela primeira vez sobre fazer parte de segundo governo Trump, Homan teria dito a Trump que estava tão irritado com a situação na fronteira que "voltaria de graça", de acordo com o jornal The New York Times. 'Choque e pavor' Em novembro, antes de assumir seu cargo atual, Tom Homan disse que o público poderia esperar "choque e pavor" no primeiro dia do novo governo Trump. Durante a Convenção Nacional Republicana, em julho do ano passado, ele ainda se dirigiu diretamente aos imigrantes ilegais: "É melhor vocês começarem a fazer as malas agora", afirmou.