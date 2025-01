O homem que foi voluntariamente para Auschwitz para revelar atrocidades ao mundo

Arquivo do Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau em Oświęcim A missão ousada de um homem para se infiltrar no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, revelou as atrocidades cometidas no local ao mundo Em 27 de janeiro de 1945, prisioneiros no campo principal de Auschwitz assistiram os soldados da Primeira Frente Ucraniana chegarem e abrirem os portões sob as palavras zombeteiras de Arbeit Macht Frei ("O trabalho liberta"). Depois de mais de quatro anos de terror, eles estavam finalmente sendo libertados.

Auschwitz foi estabelecido em 1940 quando a Alemanha nazista abriu um novo complexo de campos em Oświęcim, no sul da Polônia, para manter prisioneiros. O que começou como uma prisão política de cidadãos poloneses evoluiu para uma indústria da morte de judeus da Europa, e o nome Auschwitz logo se tornaria sinônimo de genocídio e Holocausto. Durante seu primeiro ano de operação, pouco se sabia sobre as atividades do campo, até que um homem decidiu arriscar sua vida para descobrir.

Para os guardas e outros prisioneiros, esse homem era Tomasz Serafiński, prisioneiro número 4859, um judeu que por acaso estava no lugar errado na hora errada. Mas para um pequeno grupo de resistência clandestina contra a Alemanha nazista, seu nome era Witold Pilecki, segundo tenente do exército, um agente de inteligência, marido e pai de dois filhos e católico. "Witold Pilecki foi um dos fundadores do movimento de resistência chamado Exército Secreto Polonês – TAP, para abreviar", diz Piotr Setkiewicz, historiador do Memorial e Museu Auschwitz-Birkenau.

"Quando a TAP teve notícias do novo campo de Auschwitz, começaram as discussões sobre enviar alguém para lá para descobrir o que estava acontecendo. Pilecki concordou em assumir essa tarefa." Getty Images O portão principal de Auschwitz foi construído por prisioneiros políticos poloneses sob ordens alemãs "Deve ser enfatizado que naquela época ninguém na TAP sabia o que era Auschwitz", continuou Setkiewicz. "Foi só então que os primeiros telegramas informando sobre as mortes de pessoas deportadas no primeiro transporte de Varsóvia começaram a chegar."

No entanto, Pilecki precisava de um plano para entrar. Então, em um dia de setembro de 1940, ele planejou estar no apartamento de sua cunhada no bairro de Żoliborz, em Varsóvia, durante uma batida policial e usou a identidade judaica de um soldado polonês falecido para garantir que fosse preso. Três dias depois, Pilecki foi conduzido pelos portões inscritos com o infame Arbeit Macht Frei, onde passaria os próximos dois anos e meio infiltrado no campo. Do local, enviou evidências para alertar o mundo sobre as atividades que se passavam ali, estando sujeito a trabalho duro, fome e risco de morte como qualquer outro prisioneiro.