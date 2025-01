'Minha linda, você está em casa': as soldadas israelenses que voltaram para suas famílias

Israel e Hamas estão trocando reféns e prisioneiros, como parte do acordo de cessar-fogo na guerra.

Ela foi uma das quatro soldadas devolvidas a Israel no sábado (25/1) como parte da primeira fase de um acordo de cessar-fogo com o Hamas. Duzentos prisioneiros palestinos foram libertados em troca .

Liri estava entre os primeiros israelenses a serem feitos reféns no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando a base militar na fronteira de Gaza onde ela estava servindo foi invadida.

Multidões se reuniram em uma praça em Tel Aviv na manhã de sábado, assistindo a um noticiário ao vivo de Gaza em um telão enquanto esperavam que o grupo fosse trazido de volta a Israel.

Soltas ao lado de Liri estavam as soldadas Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy, todas com 20 anos.

A praça explodiu em comemoração quando o telão mostrou as mulheres —acompanhadas de homens armados mascarados das Brigadas al-Qassam do Hamas — em uma cerimônia de entrega das reféns na Praça Palestina da Cidade de Gaza. Elas se deram as mãos e acenaram ao público, antes de serem levadas em veículos da Cruz Vermelha.