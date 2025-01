'Flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos brasileiros': o que disse Brasil sobre algemados em voo de deportação dos EUA

Reuters Brasileiros deportados dos EUA chegaram a Belo Horizonte; em voo dos EUA a Manaus, alguns foram algemados, segundo governo brasileiro O governo brasileiro disse no sábado (25/1) que cidadãos brasileiros foram algemados em um voo de deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Com a posse do novo presidente, Donald Trump, esta semana os EUA começaram a deportar imigrantes que não têm permissão de estar no país — uma das principais promessas de campanha de Trump durante a eleição do ano passado. Na noite de sexta-feira, um voo vindo dos EUA chegou à Manaus com 88 brasileiros a bordo. Também estavam no voo 16 agentes americanos e 8 membros da tripulação. A aeronave tinha como destino a cidade de Belo Horizonte, mas apresentou um problema técnico e precisou pousar em Manaus.

Segundo o governo do Brasil, alguns brasileiros chegaram algemados no voo e foram imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal.

A Polícia Federal proibiu que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas. O governo disse ainda que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto e que receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros. O Brasil destacou uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) para completar a viagem dos 88 brasileiros até Belo Horizonte. Essa aeronave chegou ao aeroporto de Confins às 21h10 de sábado.

Alguns passageiros relataram ao site G1 que foram agredidos pelos agentes americanos durante o voo, e que o avião estava em condições precárias e ainda teve outra parada técnica no Panamá. O que disse o governo brasileiro? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que o incidente é um "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros". A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, recepcionou os brasileiros na sua chegada em Belo Horizonte.

"Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém e, especialmente, eu tenho um olhar para as crianças. Então eu queria pedir que as famílias com crianças tenham prioridade aqui nesse desembarque", afirmou a ministra dentro da aeronave, segundo o governo brasileiro. Leia a íntegra da nota do governo brasileiro. Na manhã deste sábado (25), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre uma tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil. A situação foi comunicada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.