Criptomoeda de Trump: por que sucesso bilionário da 'meme coin' provoca críticas

Na tarde de sábado (18/1), poucas horas após seu lançamento, a capitalização de mercado do $Trump atingiu quase US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 33,4 bilhões ), de acordo com o site CoinMarketCap.com.

No caso do empreendimento de Trump, a moeda exibe uma imagem do republicano baseada na icônica foto após o atentado em ele sofreu em julho , com o punho erguido.

A CIC Digital LLC e a Fight Fight Fight LLC, uma empresa formada em Delaware no início deste mês, possuem 80% dos tokens (a representação digital do ativo).

Adav Noti, diretor-executivo do Campaign Legal Center, um grupo sem fins lucrativos de ética, também criticou o lançamento em conversa com o jornal New York Times: "É literalmente lucrar com a presidência — criando um instrumento financeiro para que as pessoas possam transferir dinheiro para a família do presidente em conexão com seu cargo".

"Isso vai muito além do sem precedentes", seguiu Noti.

O filho do republicano, Erik Trump, comemorou o sucesso da moeda em comunicado ao New York Times: "$Trump é atualmente o meme digital mais popular do mundo." E seguiu: "Isso é apenas o começo."

Trump anteriormente demonstrava hesitação em relação às criptomoedas, mas, em uma conferência de bitcoins em Nashville no ano passado, ele disse que os EUA seriam "a capital cripto do planeta" assim que voltasse a Washington.

Seus filhos Erik e Donald Jr. anunciaram seu próprio empreendimento cripto também em 2024.

Setor comemora chegada de Trump

Investidores em criptomoedas esperam que o governo Trump impulsione a indústria com regulação menos rígida para o setor, e várias delas tiveram valorização desde sua vitória em novembro.

Trump prometeu não criar um banco central para regular criptomoedas — que é um dos maiores temores da indústria.

A abordagem do republicano contrasta fortemente com a do governo do presidente Joe Biden, que liderou uma forte repressão às empresas de criptomoedas nos últimos anos.

Trump disse em agosto que "no primeiro dia no governo" demitiria Gary Gensler, presidente da SEC - Security and Exchange Comission (equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos EUA) e que é considerado um inimigo pelos entusiastas das moedas digitais.

Sob Gensler, a comissão introduziu novas regras para a indústria. Além disso, ele moveu mais de 100 processos contra empresas de criptomoedas.

No entanto, Trump não tem o poder para demitir Gensler. O presidente da SEC é eleito pelo voto dos cinco membros do board da comissão. Estes, sim, são nomeados pelo presidente em exercício para um mandato de 5 anos. Gensler foi escolhido em fevereiro de 2021.

Trump também prometeu criar um "conselho consultivo presidencial de bitcoin e cripto".

"As regras serão escritas por pessoas que amam a sua indústria, não odeiam sua indústria", disse Trump.

O presidente eleito também prometeu durante sua campanha que vai manter ativos do governo em bitcoins.