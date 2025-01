As reações a proposta de Trump de transferir habitantes de Gaza para o Egito e a Jordânia

Trump disse que fez o pedido ao rei Abdullah da Jordânia e planejava fazer o mesmo pedido ao presidente do Egito neste domingo (26/01).

As Nações Unidas estimaram que 60% das estruturas em Gaza foram danificadas ou destruídas, e que a reconstrução pode levar décadas.

AITHAM IMAD/EPA Quinze meses de guerra devastaram Gaza.

Trump fez seus comentários enquanto falava com repórteres a bordo do Air Force One, o avião presidencial americano.

"Quase tudo foi demolido e as pessoas estão morrendo lá."