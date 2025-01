Por que gostamos de consumir conteúdo triste na internet

Getty Images Parte do conteúdo online de maior sucesso hoje em dia é melancólico e melodramático Seja uma campanha de desinformação financiada por um governo, um criador de conteúdo tentando ganhar seguidores ou uma empresa tentando vender um produto, existe uma forma comprovada de atrair seguidores e ganhar dinheiro na internet: fazer com que as pessoas tenham algum tipo de sentimento. As plataformas de redes sociais vêm sendo questionadas por incentivar os criadores a despertar a raiva entre o seu público. Mas estas críticas costumam se concentrar no conteúdo destinado a enfurecer as pessoas e interagir com as postagens.

Esta prática, frequentemente chamada de ragebait, vem recebendo muitas críticas e sendo até responsabilizada por parte da polarização política ocorrida nos últimos anos. Mas a raiva não é a única emoção que leva os usuários das redes sociais a se deter na seção de comentários ou repostar um vídeo.

A internet também está repleta do que alguns chamam de "sadbait" – a isca da tristeza. Ela recebe muito menos atenção, mas parte do conteúdo online de maior sucesso hoje em dia é melancólico e melodramático. Os influenciadores filmam a si próprios chorando. Artistas da prática de golpes atraem suas vítimas com histórias de má sorte. Em 2024, TikTokers atingiram centenas de milhões de visualizações com um gênero de vídeos desesperados que recebeu o nome de "Corecore". Neles, recortes de notícias e filmes depressivos são mostrados sobre um fundo de música triste.

As pessoas podem achar que não desejam se sentir tristes. Mas postagens sombrias, melancólicas e até perturbadoras parecem apresentar resultados surpreendentes entre os seres humanos e entre os algoritmos selecionadores de conteúdo. O sucesso do sadbait pode nos dizer muito sobre a internet e sobre nós mesmos. "Imagens que mostram emoções fortes de qualquer tipo — raiva, tristeza, nojo ou até risos — cativam os espectadores", afirma a pesquisadora e jornalista investigativa Soma Basu, da Universidade de Tampere, na Finlândia. Ela estuda a difusão da mídia online.

Os criadores sabem que seu conteúdo rola nas telas em meio a um fluxo sem fim de vídeos disputando a atenção do público. Ela explica que um apelo emocional, claro e urgente, pode deter os espectadores. Mas Basu destaca que existe algo nas imagens, particularmente de luto, que pode romper a linha que separa o público do conteúdo, criando a oportunidade de formar um tipo especial de conexão. O sadbait também não precisa ser sempre triste para os espectadores. Outro gênero viral de sadbait no Instagram e no TikTok apresenta seleções de imagens geradas por inteligência artificial, mostrando gatos com expressões desoladoras — ao som de uma versão cover, gerada por IA, da melancólica canção What Was I Made For, da cantora Billie Eilish, com miados no lugar da letra.

Esses gatinhos infelizes ficaram tão populares que Eilish cantou a versão da música com miados em outubro, no Madison Square Garden, em Nova York (Estados Unidos). E o público presente cantou alegremente junto com ela. O sadbait também não precisa mostrar seres humanos reais e seus sentimentos. Na primavera de 2024 no hemisfério norte, imagens geradas por IA de veteranos de guerra feridos e crianças pobres dominaram os feeds do Facebook. Pesquisadores indicam que estas postagens ficaram entre as que mais receberam interações na plataforma.