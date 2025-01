Musk, MrBeast, dono da Oracle: quem vai comprar o TikTok?

Reuters O bilionário e conselheiro de Donald Trump, Elon Musk, é um dos vários que querem comprar o aplicativo Jimmy Donaldson — também conhecido como MrBeast — estava eufórico ao comentar para seus milhões de seguidores no TikTok sobre sua oferta para comprar a plataforma. "Posso me tornar o novo CEO de vocês! Estou super animado!", Donaldson disse, a bordo de um jato particular. Ele prometeu doar US$ 10 mil a cinco novos seguidores aleatórios.

Donaldson é um dos vários pretendentes que expressaram interesse em comprar o TikTok, a plataforma de mídia social extremamente popular que se tornou o centro de um drama político nos Estados Unidos. No ano passado, o então presidente Joe Biden assinou uma lei que deu à empresa controladora do TikTok, a ByteDance, sediada na China, até 19 de janeiro para vender a plataforma ou ser banida nos Estados Unidos. A lei abordava preocupações sobre os vínculos do TikTok com o governo chinês e sobre o aplicativo poder ser um risco à segurança nacional.

Bilionários querem TikTok O novo presidente, Donald Trump, levantou a possibilidade de uma joint venture para impedir que o TikTok seja banido nos EUA. "Eu gostaria que os Estados Unidos tivessem uma posição de 50%", disse ele em uma postagem na sua própria rede social, a Truth Social. "Ao fazer isso, salvamos o TikTok, o mantemos em boas mãos e permitimos que ele [permaneça ativo]." Trump assinou uma ordem executiva que permite que o aplicativo siga funcionando nos EUA por mais 75 dias.

No início deste mês, a Bloomberg relatou que a China estava considerando uma venda do TikTok para Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um aliado próximo de Trump, que já é dono da plataforma de mídia social X. O próprio Musk escreveu no X esta semana que, embora tenha sido contra a proibição do TikTok por muito tempo, "a situação atual em que o TikTok tem permissão para operar na América, mas o X não tem permissão para operar na China é desequilibrada. Algo precisa mudar". Em uma entrevista coletiva na terça-feira, um repórter perguntou a Trump se ele estaria aberto à compra da plataforma por Musk.

"Eu estaria se ele quisesse comprá-la, sim", respondeu o presidente. "Eu gostaria que Larry o comprasse também", acrescentou Trump, referindo-se ao presidente da Oracle, Larry Ellison, um antigo apoiador de Trump que estava junto ao presidente no momento. A Oracle é uma das principais provedoras de servidores do TikTok, gerenciando muitos dos data centers onde bilhões de vídeos da plataforma são armazenados.